日經：傳台積3奈米明年下半量產　英特爾訂單超蘋果

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英特爾也與台積合作生產至少兩款3奈米晶片，包括筆電CPU和數據中心伺服器晶片，想藉此收復過去幾年遭AMD和Nvidia奪走的市佔。據了解英特爾3奈米晶片最快在2022年底量產。內情人士說：「目前英特爾計畫中的晶片數量，超過採用3奈米製程的蘋果iPad(處理器)」。今年稍早，英特爾才證實，將與台積合作生產數款處理器，這是英特爾首次把核心產品交由外部廠商生產。
另外，多名消息人士說，AMD明年問世的筆電處理器，將使用台積的5奈米製程。AMD在筆電處理器市場大有斬獲，市佔從2019年的11%、2020年升至20%以上。Nvidia也搶攻英特爾地盤，將跨足伺服器晶片業務。該公司表示，首款伺服器晶片將採用台積的5奈米製程，預定2023年開賣。
打臉新CEO、Intel伺服器晶片延至明年生產
英特爾(Intel)的晶片製程頻傳延誤，半導體龍頭寶座被迫拱手讓人。新上任的執行長Pat Gelsinger誓言要扭轉此種局面，不料話才說完不久，英特爾最新一代Xeon伺服器晶片的生產時程就出現延誤，投產時間延至2022年初，讓Gelsinger的重整計畫遭逢沉重打擊。
英特爾伺服器主管Lisa Spelman 6月29日在英特爾官網發文(見此)，內容寫到次世代Xeon伺服器晶片代號為「Sapphire Rapids」，由於新晶片功能廣泛強化，決定在產品發佈前納入額外的驗證時間，以簡化客戶和夥伴的部署程序。有鑑於此，Sapphire Rapids將在2022年第一季投產，2022年第二季增產。
彭博社報導，英特爾原本說，今年底就會開始生產這款伺服器。4月份執行長Gelsinger也承諾，新晶片會在今年問世，沒想到幾個月後就翻盤。上週英特爾伺服器晶片部門主管換人，外界猜測也許與此有關。
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資料來源-MoneyDJ理財網