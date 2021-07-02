《財富老司機》錢不只花在刀口上　產生複利更為上策

國內新冠肺炎疫情詭譎，國人暫時還無法回到以往的生活日常，大環境受到衝擊，不少人與企業都面臨改變與轉型，到底全民該如何面對疫情所帶來的影響，由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，繼上一集針對房市狀況，該如何進退應對，本集將談論如何將錢才妥善消費，越花越有錢。
財經中心/綜合報導
2021-07-02 21:00:00
首先黃群仁指出，大家賺錢，不就是為了花錢嗎，怎麼越花越有錢這件事情，是一個還不錯的學問，其實可以把花錢分成幾個大項目，第一個項目就是必要消費的部分，消費這一件事情是這樣，我們生來都需要拿現金去買生活裡頭所要的東西，有人窮有人富，有人比較資源充裕，有人資源比較緊，但不管怎麼樣子，都需要去消費，那消費開始時，對於任何人來說，得先認清必需品是什麼，隨著年紀來設定，在平衡心理跟實際上收入，找出你的必需品。
彭懷恩補充，從行為經濟學的角度來說，有一個叫做心理賬戶，譬如一個月賺3萬5千元，基本的消費，一個月可能要花1萬塊，對此可以去弄很多信封，就把那1萬塊放在那個信封，屬於基本消費，另外，譬如孝親金3千元，拿到錢就先放在不同的信封裡面。而之前所談的投資公式，除了底薪之外，如果有像是稿費、年終獎金等額外的收入，可以考慮購買一些具有時間複利效益的東西，像是勞力士等保值的商品。
除了將錢用在物質上的複利，黃群仁進一步提到，最好的投資，在年輕的階段，學習最強的狀況下要去投資自己，像是大家都一樣的旅行式的英文，或者是Conversation口語式的部分，那你不如花錢，真正去學習商務英文，對你的技能會非常有幫助，比別人多強一件事情。花錢雖然是件看似輕鬆且理所當然的事情，但花錢花得開心之餘，錢還能變更多，這才是人生最快樂的事情，花錢如果有技巧，進而真正提升自己的價值，才是擁有財富，而非被財富牽著鼻子走。