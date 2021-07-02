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梅西4年薪水勝過詹皇和布雷迪生涯總合　KD驚呼：瘋狂

▲「阿根廷球王」梅西(Lionel Messi)4年薪水超過NBA頭號球星「詹皇」LeBron James和NFL天王Tom Brady(布雷迪)的生涯總和。（圖／美聯社／達志影像）
▲「阿根廷球王」梅西(Lionel Messi)4年薪水超過NBA頭號球星「詹皇」LeBron James和NFL天王Tom Brady(布雷迪)的生涯總和。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-02 14:48:24

阿根廷球王梅西(Lionel messi)和西甲巴塞隆納合約到7月1日，也被批露過去4年合約總薪資高達6.74億美元，比NBA頭號球星「詹皇」LeBron James和NFL天王Tom Brady(布雷迪)的生涯總和還高，讓NBA籃網球星Kevin Durant直呼「瘋狂」。

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美國媒體《ClutchPoints》指出，梅西過去4年的薪資收入，超過詹皇和布雷迪生涯加總39年來的收入總合，相當驚人。詹皇在去年底和湖人以2年8500萬美元續約，下個月將滿44歲的布雷迪則在今年坦帕灣海盜續約，新球季可拿2600萬美元。

這兩位在各自聯盟都算是超級球星，但薪水仍不敵梅西一人，連KD也轉發該圖文，驚訝到只用了一個字表達他的心情，「瘋狂」。看看KD合約，他在2019年和籃網簽下4年1.64億美元合約。

NBA球星「矮湯」Isaiah Thomas也感嘆，「我的老天！我必須讓我的孩子們去踢足球了，哈哈。」NBA史上最大合約是公鹿和「字母哥」Giannis Antetokounmpo簽下的5年2.28億，連梅西一半都還不到。

目前巴塞隆納正努力留下梅西，傳出希望以2年球員身分，2年球隊形象大使方式為簽約，以緩解球隊未來2年的薪資壓力。

▲阿根廷球王梅西(Lionel
▲阿根廷球王梅西(Lionel messi)4年薪水遠超過NBA頭號球星「詹皇」LeBron James和NFL天王Tom Brady(布雷迪)的生涯總和。（圖／取自ClutchPoints推特）
 

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