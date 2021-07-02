女星疫情影響致分手　曝遭瘋狂粉絲騷擾7年

歌手林凡睽違7年推出新專輯《再見》，似在告別，而她於今（2）日進行線上訪問，談到感情狀況，她無奈表示最近才剛結束一段感情，專輯名稱也有向前男友告別的意思在裡頭。此外，林凡日前被爆出遭瘋狂粉絲騷擾，她無奈提到，如今都還在陰影裡。
記者吳雨婕/台北報導
2021-07-02 15:21:40
林凡坦言，因為疫情的關係，導致感情變成遠距離，與男友慢慢疏遠，「漸漸開始聯絡比較少，有些事就不用講明白了，彼此還是會關心，是好朋友。」間接認了已經與男友分手，她也透露是在今年才恢單，至於是否已經準備好投入新感情，她輕描淡寫表示：「順其自然吧，我現在都專注在專輯上。」
林凡日前因為遭瘋狂的蔡姓女粉絲跟蹤回家，該女粉絲還咬傷她的朋友，因此登上媒體版面，才讓外界知道林凡受該名粉絲騷擾長達7年。林凡透露那位粉絲還是會出現在她表演的地方，甚至會傳簡訊給林凡的媽媽，讓她又氣又無奈。談到與該女粉絲認識的契機，林凡提到，當初是透過一個朋友認識的，剛開始對方都很正常，但自從拒絕蔡姓粉絲的示愛後，對方的行為就轉為激進，不僅常常到她家蹲點，還曾有過進入她家放「禮物」的經歷，行徑非常囂張。
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