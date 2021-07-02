徐耀昌不給問？苗栗議長「20分鐘敲槌散會」　議員：太扯

苗栗縣議會第5次定期大會今（2）日正式開議，原定議程是縣長「施政總報告」，議員針對內容進行質詢，但徐耀昌報告完後，議長竟以防疫為由宣布解散，議員們一片錯愕，直呼「沒有最扯，只有更扯」。





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苗栗縣議會第19屆第5次定期大會，原訂5月20日至6月18日舉行，因疫情影響，延至7月1日至30日舉行，今天上午的議程是縣長的「施政總報告」及「三讀會第一讀會」。





苗栗縣議員曾玟學、陳光軒在臉書發文表示，原定議程是縣長做施政報告，然後議員針對內容進行質詢，但沒想到，縣長的施政報告對縣民最關心的防疫工作隻字未提，拿5月21日的報告來敷衍縣議會，更扯的是，到議員可以舉手輪流發言質詢時，議長鍾東錦直接剝奪議員質詢權利，以防疫為由，直接宣布散會，請有意見的議員會後提出書面質詢。





曾玟學痛批，苗栗縣政府不敢面對縣議會，鍾東錦作為議會的大家長，竟還配合演出、自我閹割，這樣突襲縣議會，真的是不講武德，愛怎麼玩就怎麼玩，完全沒有把議員的質詢權放在眼裡，「我當下立刻提出抗議，議長頭也不回直接走人，留下滿場傻眼的議員」。





他說，這是從疫情加劇以來，縣長第一次正式面對縣議會，結果竟然上演這齣爛戲，「議長今天可以這樣強行剝奪議員口頭質詢，直接宣布散會，苗栗縣的代議民主淪為一場笑話」。





陳光軒也不滿指出，這又是一次誇張到無法言喻的誇張，再次讓大家見識到他們所謂的府會一家親，就是一再地建立在「縣長規避監督、議長強勢圍事」，然後營造出苗栗縣政好棒棒，議員通通沒意見，府會和諧一家親，苗栗才有好將來，「這種既噁心又無奈的政治生態，你們到底還要我們忍受多久？」





縣議員黎煥強說，議會早上10點開會，10點20分議長就敲槌散會，「完全剝奪了我們監督縣政的權力」，縣長的施政報告完全沒有交待防疫工作，「我們要問都來不及就散會了，「真的扯！」



