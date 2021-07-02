台中2例確診足跡　十甲旺市場停業鄰近居民快篩

台中市今（2）日新增2名本土確診案例，1例為居住於北區美麗殿社區的72歲男性（案14985），另1例為其同住友人（案15014），於東區十甲旺市場工作。市長盧秀燕表示，「寧嚴勿鬆」原則，今一早立即在東區成立前進指揮所，並在東區十甲旺市場、北區美麗殿社區各設置1處快篩站，立刻啟動快篩工作，呼籲鄰近店家攤商及居民前往快篩，確保健康安全。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-02 15:26:39｜2021-07-02 16:21:42
中市府今下午召開疫情中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明，確診案例疫調情形，案14985為北區72歲男性，平時會至東區十甲旺市場麵店幫忙，有肺積水、高血壓及心血管病史，平常因慢性病史有呼吸困難及喘的情形，6月21日開始病情加劇，幾乎在家休息，30日曾到十甲旺市場，但因身體不適僅短暫停留又搭計程車回家休息，7月1日因呼吸喘，在朋友協助下由119救護車送至急診，經PCR檢驗確診，目前插管治療中，疫調由其家屬代為說明，市府持續釐清感染源。
案15014為北區65歲女性，為案14985同住友人，於東區十甲旺市場麵店工作，6月28日至7月1日皆有到麵攤，因案14985於7月1日確診，被匡列為接觸者，同日至醫院PCR採檢確診，確診前無任何不適症狀。兩名確診個案皆已匡列相關接觸者居家隔離及安排採檢，市府持續疫調掌握公共足跡。
曾梓展指出，2名確診個案於今年5月底搬家，陸續從北區俾士麥金邸社區搬至美麗殿社區，搬家期間兩個社區往返，為防堵疫情擴散，呼籲居住於北區俾士麥金邸社區的民眾也應前往快篩站篩檢，確保健康安全。
市府表示，經發局接獲衛生局疫調通報後，即刻通知東區十甲旺市場自即日起停業3天並由環保局進行清消作業。為防止疫情擴散，市府今早已在北區、東區設置1個前進指揮所、2處快篩站，截至下午2時，北區美麗殿社區已篩驗670人、東區十甲旺市場已篩驗444人（含150個攤商、市場工作人員及附近居民），結果全部陰性。