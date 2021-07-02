男星78歲父中風又有腦瘤　打完疫苗突暈眩

吳俊宏日前陪伴著78

高齡父親接種

莫德納疫苗，由於父親4年前忽然中風，日前又發現腦有腫瘤，對於接種疫苗本來有些猶豫，不過父親為了全家著想，還是很樂意施打，沒想到接種完卻一度暈眩，經由醫護人員照顧，身體恢復即返家。

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疫情嚴峻，

近日Delta

變種病毒侵台，吳俊宏陪同父親施打疫苗，他表示：「父親4年前中風且有糖尿、高血壓等慢性病史，為高危險族群之一，在與醫生諮詢評估後，決定讓父親接種疫苗。」吳俊宏透露，一開始有些猶豫，但爸爸說因為怕體弱受感染影響全家，因而決定施打注射，而當天疫苗注射完準備離開之際，父親忽然感到暈眩，現場醫護人員立即推輪椅幫忙扶坐，同時也測量血氧、血壓，高雄副市長也在現場關切，父親狀況很快即穩定，隨後放心返家休息，也隨時觀察注意老爸的身體狀況。

▲▼吳俊宏（上、下圖左）帶著爸爸施打疫苗。（圖／豪記唱片提供）

此外，因為疫情爆發，新專輯錄音被迫延期，演出活動也被取消20

場，吳俊宏轉念鼓勵自己：「好事多磨，突然空出的時間，可以更專注的在家練唱新歌，讓粉絲有更多的驚喜！」