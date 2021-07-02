快訊／中選會決議：四項公投案延至12月18日投票

反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁和重啟核四4項公投案原訂8月28日舉行，但因應台灣新冠肺炎疫情，中選會今（2）日召開委員會審議是否改期，中選會決議，改定於110年12月18日辦理，投票時間仍然從上午8時起到下午4時止。
記者余祥／台北報導
2021-07-02 16:03:08｜2021-07-02 16:03:17
中選會表示，中選會委員認為，目前情形已符合公民投票法第24條準用公職人員選舉罷免法第66條第1項、第2項規定公民投票投票日前發生天災或其他不可抗力情事，致可預見不能投票或開票之投開票所將達全國3分之1以上改定投票日期的要件，並參酌司法院釋字第553號解釋，避免依原定日期投票將產生立即嚴重的後果。為確保公民投票權利，維護全民防疫成果，考量政府提高全民施打疫苗覆蓋率的時程，及選務作業調整所需時間，全體委員一致通過，改定投票日為110年12月18日。
中選會再補充說明，該會也徵詢指揮中心對於疫情發展及疫情警戒措施意見，指揮中心表示由於影響疫情因素眾多且不確定性高，長期疫情趨勢尚待密切觀察監測。依國際疫情狀況，於疫苗覆蓋率不足、未嚴格管制下，重要節日或大型活動均會造成人口流動增加、民眾防疫遵從度下降，提高社區傳播風險，加上傳播力較高變異株陸續出現，即使原本受控制疫情，仍有很大機率會再度快速升溫。
中選會表示，今距原定公投投票日不足2個月，惟預期投票活動將使外出人數增加，同時也增加返鄉人流，可能助長病毒傳播風險，提高政府控制疫情難度。
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