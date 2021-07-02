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防疫政策才鬆綁　韓國激增逾800例確診創半年新高

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-02 16:28:58｜2021-07-02 16:29:50

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情近半年呈現趨緩，單日新增病例控制在300至600多人之間，政府並於7月起鬆綁防疫政策。但是隨著民眾外出增加以及Delta變種病毒擴散，7月1日暴增逾800例確診，創下6個月以來新高。

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綜合韓國媒體報導，韓國中央防疫對策本部通報，截至2日0時為止，新增確診病例826例，創下1月7日以來新高。其中本土感染7665例，境外移入為61例，另外新增3例死亡。本土確診大多集中在首都圈，高達619人，其中首爾占337人、京畿道占260人、仁川占22人。

韓國在過去數個月來，單日新增病例控制在300至600多人之間，再加上疫苗覆蓋率提高，至少接種1劑疫苗人數突破1534萬人，515萬人完成接種，佔總人口10%以上，讓韓國政府原先決定從本月起鬆綁防疫措施，強調已接種疫苗者戶外活動時不須配戴口罩。但在鬆綁生效前幾天，韓國新增確診病例快速竄升，鬆綁措施恐怕也會出現變數。

韓國內政暨安全部長全海澈表示，由於餐廳和私立教育機構爆發群聚感染，使得首都圈確診病例連3天佔總數比例逾80%。全海澈指出「由於民眾戶外活動明顯增加，加上傳染力強的Delta變種病毒所引起的感染病例也出現上升趨勢，出現進一步蔓延的風險」。韓國政府強調將會加強中央及地方的檢疫量能，針對高風險地區也將進行特別管理。

有專家憂心感染病例持續增加，恐會在近期突破1000人以上的規模。順天鄉大學首爾醫院教授柳炳旭（유병욱）更呼籲，就算已經完成接種，仍可能會有感染風險，不論室內、戶外都得配戴口罩。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著民眾外出增加以及Delta變種病毒擴散，韓國病例急遽增加，專家表示即使完成接種仍有感染風險，籲民眾仍需配戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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