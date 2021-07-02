林昶佐嗆柯卻反遭攤商嗆！柯文哲：講543老百姓不想聽
台北市環南批發市場今（2）日驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今早親自前往環南市場掌握相關狀況，陪同的立委林昶佐嗆台北市長柯文哲「講廢話」，反遭環南市場自治會長嗆「沒有做事」。柯文哲對此回應表示，講543的老百姓不想聽。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-02 17:02:29｜2021-07-02 17:16:44
台北市今日下午防疫記者會上，媒體詢問攤商嗆林昶佐一事，柯文哲表示，疫情之下最慘的是小老百姓，他昨天到寧夏夜市視察，攤商已經50天沒有收入，他們會相當珍惜開業機會。今天又下令環南市場休市3天，家禽市場也停業，對攤販來說損失慘重，能不能馬上復業也不知道，且確診後也要被隔離17天不能回來上班。
柯文哲說，對老百姓來講最關心的，就是疫情什麼時候會過去，或是疫情之下藥如何討生活，如果只是講一些543的，和解決問題無關，老百姓就不想聽。
林昶佐回應指出，對於攤商的不滿情緒，他可以理解。自從疫情爆發以來，包括北農、環南等批發市場的生意都變得更加嚴峻，近兩個月來，他也都積極和中央協調、爭取許多防疫及紓困政策，但也理解攤商朋友承擔了不少的辛苦和壓力，作為第一線民意代表，他會承擔這些情緒，繼續將工作做好。
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