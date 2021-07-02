變種病毒不斷演化！柯文哲：恐怕要打第三劑

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市環南市場今（2）日傳出41人PCR陽性，台北市長柯文哲下令「焦土戰術」，市場攤商快篩、打疫苗。不過，柯文哲也坦承，變種病毒不斷演化，恐怕要打第三劑。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-02 17:41:19｜2021-07-02 18:54:59
北市府今日下午舉行防疫記者會，報告環南市場疫情與防疫現況，針對是否會考慮讓夜市「自主休業」？柯文哲表示，現在不管是夜市、商圈管制、Google Map都有確診數據可以看 ，就可以判斷北市那些是熱區、冷區，北市看起來疫情整體下降，但是社區中很多無症狀黑數該怎麼消滅，該值得思考，他以新加坡為例不要試著清零，而是與「病毒共存」。
柯文哲也表示，雖然很多人第一劑疫苗都還沒打，但是病毒恐怕還會繼續再演化，可能2、3個月後又有新病毒出現，也可能考慮要買第三劑疫苗，他強調打疫苗要10到14天才有效果，也無法確保打了之後不會染疫，只是機會比較低，對於北市疫情控管，還是會依據科學方式來處理，會監控數據來調整政策的執行。
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