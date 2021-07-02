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變種病毒不斷演化！柯文哲：恐怕要打第三劑

▲台北市長柯文哲表示，變種病毒演化太快，恐怕要打第三劑疫苗。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲表示，變種病毒演化太快，恐怕要打第三劑疫苗。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-02 17:41:19｜2021-07-02 18:54:59

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市環南市場今（2）日傳出41人PCR陽性，台北市長柯文哲下令「焦土戰術」，市場攤商快篩、打疫苗。不過，柯文哲也坦承，變種病毒不斷演化，恐怕要打第三劑。

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北市府今日下午舉行防疫記者會，報告環南市場疫情與防疫現況，針對是否會考慮讓夜市「自主休業」？柯文哲表示，現在不管是夜市、商圈管制、Google Map都有確診數據可以看 ，就可以判斷北市那些是熱區、冷區，北市看起來疫情整體下降，但是社區中很多無症狀黑數該怎麼消滅，該值得思考，他以新加坡為例不要試著清零，而是與「病毒共存」。

柯文哲也表示，雖然很多人第一劑疫苗都還沒打，但是病毒恐怕還會繼續再演化，可能2、3個月後又有新病毒出現，也可能考慮要買第三劑疫苗，他強調打疫苗要10到14天才有效果，也無法確保打了之後不會染疫，只是機會比較低，對於北市疫情控管，還是會依據科學方式來處理，會監控數據來調整政策的執行。 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
73.33%26.67%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.84%13.16%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.87%82.13%
2021-06-29-2021-07-03
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