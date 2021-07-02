張睿家哈士奇性格反差萌　擁4愛貓當毛小孩奴隸

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唐振剛扮演法力高強的蛇妖總裁，跟愛耍脾氣的張睿家比起來，他多金、溫柔又優雅，一見到嚴正嵐就使出各種撩妹大絕，放電指數破表，害張睿家被晾在一旁，眼看心愛守護的女人落入這隻「臭蛇」懷中。唐振剛表示，他在演出前研究了不同蛇的品種，最後選擇攻擊性極強的「金剛眼鏡王蛇」當作原型，認為頗有王者姿態，特性很適合放在蛇妖總裁的角色上。為了爭奪嚴正嵐，雙妖甚至大打出手，唐振剛特別上網搜尋蛇跟貓打架的影片，藉此設計一些小動作，想像蛇的講話方式，讓角色更具說服力。不過比起蛇，唐振剛認為真實的自己更像貓科動物，笑稱：「我應該像豹，神祕愛獨行，擁有自己的世界，年輕的時候可能像貓，現在年紀大一點更像豹，也比較帥吧。」
嚴正嵐被夾在妖怪之間，時常左右為難，唯一傾訴對象只剩飾演閨密于琴的袁子芸，但兩人首次合作就要演出有心電感應的超級閨密，因此被導演姜瑞智規定開拍前要「混熟一點」。袁子芸回憶兩人第一次碰面約吃早餐，起初有點小尷尬，她吐槽：「像是小孩子被父母抓去相親，後來聊起人類圖打開話題，正嵐還直接邀請我到她家睡，但太害羞一直沒有達成。」問起自己像是什麼動物？袁子芸表示被朋友說過像袋熊，因為她能坐就不會站、能躺就不會坐，跟袋熊懶懶的樣子很像；嚴正嵐則幻想變成儒艮，搞笑直呼：「儒艮是海洋中的美人魚，我想當美人魚。」