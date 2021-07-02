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張睿家哈士奇性格反差萌　擁4愛貓當毛小孩奴隸

▲張睿家（左）與李齊（右）來自妖異界，一貓一犬闖蕩人間。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
▲張睿家（左）與李齊（右）來自妖異界，一貓一犬闖蕩人間。（圖／七十六号原子、myVideo提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-02 17:44:05

張睿家在《我的老闆是隻貓》飾演「貓妖」，愛上救命恩人嚴正嵐，卻半路殺出千年宿敵「蛇妖」唐振剛，雙妖爭風吃醋，甚至大打出手，嚴正嵐笑說：「這是我演過最害羞的劇，現實生活怎麼沒有人這樣寵我呢？」其實張睿家私下是貓奴，家中養了4隻貓，卻自認像隻哈士奇，他表示：「剛認識我的人常感覺有距離感，相處久才發現我滿聒噪，就像哈士奇外表像狼，但個性活潑黏人，有反差萌。」

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▲唐振剛（左）一見嚴正嵐（中）就搭肩獻殷勤，讓張睿家（右）看得牙癢癢。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
▲唐振剛（左）一見嚴正嵐（中）就搭肩獻殷勤，讓張睿家（右）看得牙癢癢。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
唐振剛扮演法力高強的蛇妖總裁，跟愛耍脾氣的張睿家比起來，他多金、溫柔又優雅，一見到嚴正嵐就使出各種撩妹大絕，放電指數破表，害張睿家被晾在一旁，眼看心愛守護的女人落入這隻「臭蛇」懷中。唐振剛表示，他在演出前研究了不同蛇的品種，最後選擇攻擊性極強的「金剛眼鏡王蛇」當作原型，認為頗有王者姿態，特性很適合放在蛇妖總裁的角色上。為了爭奪嚴正嵐，雙妖甚至大打出手，唐振剛特別上網搜尋蛇跟貓打架的影片，藉此設計一些小動作，想像蛇的講話方式，讓角色更具說服力。不過比起蛇，唐振剛認為真實的自己更像貓科動物，笑稱：「我應該像豹，神祕愛獨行，擁有自己的世界，年輕的時候可能像貓，現在年紀大一點更像豹，也比較帥吧。」

▲袁子芸戲中演超級貓奴，養了一隻尊貴的貓咪叫做「皇上」。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
▲袁子芸戲中演超級貓奴，養了一隻尊貴的貓咪叫做「皇上」。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
嚴正嵐被夾在妖怪之間，時常左右為難，唯一傾訴對象只剩飾演閨密于琴的袁子芸，但兩人首次合作就要演出有心電感應的超級閨密，因此被導演姜瑞智規定開拍前要「混熟一點」。袁子芸回憶兩人第一次碰面約吃早餐，起初有點小尷尬，她吐槽：「像是小孩子被父母抓去相親，後來聊起人類圖打開話題，正嵐還直接邀請我到她家睡，但太害羞一直沒有達成。」問起自己像是什麼動物？袁子芸表示被朋友說過像袋熊，因為她能坐就不會站、能躺就不會坐，跟袋熊懶懶的樣子很像；嚴正嵐則幻想變成儒艮，搞笑直呼：「儒艮是海洋中的美人魚，我想當美人魚。」

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是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
73.33%26.67%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.84%13.16%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.87%82.13%
2021-06-29-2021-07-03
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