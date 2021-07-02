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美國務院：全球忙抗疫　人口販運趁勢更猖獗

▲美國政府今天表示，新型冠狀病毒疫情大流行為人口販運猖獗創造「理想環境」，當各國政府轉移資源對付疫情，人口販子趁勢利用因疫情而更陷入困境的弱勢族群。圖為美國國務院杜魯門大樓外觀。（圖／翻攝自中央社）
▲美國政府今天表示，新型冠狀病毒疫情大流行為人口販運猖獗創造「理想環境」，當各國政府轉移資源對付疫情，人口販子趁勢利用因疫情而更陷入困境的弱勢族群。圖為美國國務院杜魯門大樓外觀。（圖／翻攝自中央社）

中央社

2021-07-02 18:23:41

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國政府今天表示，新型冠狀病毒疫情大流行為人口販運猖獗創造「理想環境」，當各國政府轉移資源對付疫情，人口販子趁勢利用因疫情而更陷入困境的弱勢族群。

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法新社報導，根據美國國務院「2021年人口販運報告」（2021 Trafficking in Persons Report），數國被降級，而有些國家則因致力打擊人口販運而被升級。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在公布這份年度報告時表示，估計全球多達近2500萬人是人口販運的受害者。

他說：「許多人被迫賣淫，還有許多人被迫在工廠或田地工作，甚至加入武裝團體。這是一場全球性危機，人類痛苦的巨大來源。」

根據這份國務院報告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）「導致更多人容易淪為人口販運的受害者，也中斷了現有以及原本計劃要打擊人口販運的措施」。

報告說：「世界各國政府轉移資源至對付疫情，往往代價是犧牲了打擊人口販運的作為。」

報告說：「與此同時，人口販子也迅速因應情勢，利用這些因疫情而成為弱勢或困境加劇的族群。」

隸屬國務院的人口販運監察與反制辦公室（Officeto Monitor and Combat Trafficking in Persons）代理主任強斯東（Kari Johnstone）表示，這種因素的加總，「創造出讓人口販運猖獗的理想環境」。

根據報告，舉例來說，「在印度和尼泊爾，來自貧窮或偏鄉的年輕女孩，往往得早早輟學來幫助家裡，特別是經濟更困頓時候」，「有些被迫結婚換取聘金，有些則是被迫勞役來貼補所得減少。」

報告說，而在一些國家，包括美國在內，房東甚至會強迫付不出租金的房客，通常是女性，和他們發生性關係；而在某些國家，幫派會鎖定流離失所的難民。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1100702

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