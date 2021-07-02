強力執法！中油輸油管破裂漏油案油污清除完成

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海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，自6月22日發生迄今，該署整合相關單位，共計出動近1萬3千人次，在高雄港南星計畫沿岸、屏東縣琉球鄉小琉球、恆春鎮山海漁港至紅柴坑漁港岸際等地區，進行油污清除及巡查作業，到目前為止，高雄港外海已無油污、小琉球岸際清除完畢、恆春地區油污範圍由原來逾2公里縮減為450公尺，第1階段清除工作即將完成，海保署要中油務必於7月4日完成所有海上及岸際油污清除工作。
黃向文說，針對中油公司未能完全防堵大林煉油廠高雄港外海浮筒外洩的原油，導致擴散至恆春海岸，該署已於6月26日依違反海洋污染防治法，祭出最高150萬元罰鍰，並嚴正要求中油公司應儘速清理油污。
黃向文指出，此一油污洩漏事件發生後，各機關迄今已召開18場應變會議，9場前進指揮所會議，海保署於案發後，每日監控油污之流向，即時通報相關單位採取措施，於第一時間提供專業諮詢及調度資材，以加速油污清除作業，該署也命台塑麥寮海洋號工作船加入海上除污團隊。
在此同時，海保署要求中油相關工作人員必須嚴守防疫措施，除指派專人現場督導作業前，須進行公安及防疫宣導，並要求配合快篩作業，防止疫情問題，現場亦設置救護站因應各項突發狀。
黃向文也感謝所有投入油污清除作業的相關單位及在地居民配合，目前高雄海域、小琉球海域、恆春海域空拍巡視，均已無油污，岸際範圍僅剩山海公墓前方，第1階段清污即將告一段落，將進入第2階段環境復原工作，該署將持續聯手相關單位監督中油公司，早日恢復該海域海洋生態。
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