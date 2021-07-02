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強力執法！中油輸油管破裂漏油案油污清除完成

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，在海洋保育署督促中油加強海上及岸際礁岩油污清除工作，已告一段落。(圖／海洋保育署提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，在海洋保育署督促中油加強海上及岸際礁岩油污清除工作，已告一段落。(圖／海洋保育署提供)

記者黃守作／高雄報導

2021-07-02 19:00:00

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，在海洋保育署強力執法，督促中油加強海上及岸際礁岩油污清除工作，即將完成，海保署要中油務必於7月4日完成所有海上及岸際油污清除工作，並已請相關單位依行政院核定之重大海洋油污染事件緊急應變計畫分工項目執行，包括生態、漁業資源等調查執行，以利後續求償等事宜。

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▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，在海洋保育署督促中油加強海上及岸際礁岩油污清除工作，已告一段落。(圖／海洋保育署提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，在海洋保育署督促中油加強海上及岸際礁岩油污清除工作，已告一段落。(圖／海洋保育署提供)
海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，自6月22日發生迄今，該署整合相關單位，共計出動近1萬3千人次，在高雄港南星計畫沿岸、屏東縣琉球鄉小琉球、恆春鎮山海漁港至紅柴坑漁港岸際等地區，進行油污清除及巡查作業，到目前為止，高雄港外海已無油污、小琉球岸際清除完畢、恆春地區油污範圍由原來逾2公里縮減為450公尺，第1階段清除工作即將完成，海保署要中油務必於7月4日完成所有海上及岸際油污清除工作。

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，在海洋保育署督促中油加強海上及岸際礁岩油污清除工作，已告一段落。(圖／海洋保育署提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，在海洋保育署督促中油加強海上及岸際礁岩油污清除工作，已告一段落。(圖／海洋保育署提供)
黃向文說，針對中油公司未能完全防堵大林煉油廠高雄港外海浮筒外洩的原油，導致擴散至恆春海岸，該署已於6月26日依違反海洋污染防治法，祭出最高150萬元罰鍰，並嚴正要求中油公司應儘速清理油污。

黃向文指出，此一油污洩漏事件發生後，各機關迄今已召開18場應變會議，9場前進指揮所會議，海保署於案發後，每日監控油污之流向，即時通報相關單位採取措施，於第一時間提供專業諮詢及調度資材，以加速油污清除作業，該署也命台塑麥寮海洋號工作船加入海上除污團隊。

在此同時，海保署要求中油相關工作人員必須嚴守防疫措施，除指派專人現場督導作業前，須進行公安及防疫宣導，並要求配合快篩作業，防止疫情問題，現場亦設置救護站因應各項突發狀。

黃向文也感謝所有投入油污清除作業的相關單位及在地居民配合，目前高雄海域、小琉球海域、恆春海域空拍巡視，均已無油污，岸際範圍僅剩山海公墓前方，第1階段清污即將告一段落，將進入第2階段環境復原工作，該署將持續聯手相關單位監督中油公司，早日恢復該海域海洋生態。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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