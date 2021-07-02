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828公投延期 國民黨呼籲暫緩萊豬進口及三接工程

▲針對中選會決定將原訂8月28日公投時程延後至12月18日，國民黨強烈要求行政院應立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後的決定。（圖／資料照片）
▲針對中選會決定將原訂8月28日公投時程延後至12月18日，國民黨強烈要求行政院應立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後的決定。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-02 17:40:20｜2021-07-02 17:40:39

針對中選會決定將原訂8月28日公投時程延後至12月18日，國民黨今（2）日提出三點聲明，立法院應立即召開臨時會，補正公投法中關於延緩公投法律上的疏漏，並討論增訂不在籍投票等相關作法；此外，國民黨也強烈要求行政院應立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後的決定。

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國民黨表示， 立法院應立即超前部署召開臨時會，補正《公民投票法》中關於延緩公投法律上的疏漏，賦予更明確的法源依據；此次因為疫情而被迫延緩公投，也凸顯台灣選舉制度的落後與缺失。立法院臨時會也應一併討論增訂不在籍投票、通訊投票以及移轉投票等相關作法，跟上世界民主先進國家的腳步，保障公民基本權利。

國民黨強烈要求，行政院應立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後的決定。

國民黨指出，行政院評估目前尚未有解封規劃，未來疫情亦可能持續反覆不定，國民黨呼籲應比照國外在疫情中進行投票的諸多前例，落實我國的不在籍投票制度，透過不在籍、移轉投票、通訊投票等方式，避免群聚、減少染疫風險，又能讓人民行使公民權。

國民黨強調，中選會決定將公投延後到12月18日，相關修法已相當急迫，呼籲立院儘速召開臨時會，修法增訂不在籍投票等相關作法，這才是真正能一勞永逸解決問題的超前部署，也希望民進黨勿再阻攔，共同支持進步的改革。

此外，原本在今年828即將由人民公投決定的「反萊豬公投」及「珍愛藻礁公投」等重大公共政策，如今延到年底，國民黨認為，這波疫情破口源於蔡政府防疫不力而導致，延燒迄今影響公投時程，中央政府實應負起責任，立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後的決定。

國民黨強調，儘管公投時程調整至12月18日，但四項公投案中，領銜提出「反萊豬」與「還我公投」兩項公投案的國民黨，仍將以最積極負責的態度面對，並考量如何在防疫期間，持續進行公投案的推動，中選會也有責任提出明確的防疫措施與作為，讓每位公民都能安心行使投票權。

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