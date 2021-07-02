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捐34萬護目鏡！陳凱倫一通電話　2天后跨海獻愛心

▲王芷蕾（中）跨海捐護目鏡挺台灣。（圖／台灣優質生命協會提供）
▲王芷蕾（中）跨海捐護目鏡挺台灣。（圖／台灣優質生命協會提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-02 18:13:40

陳凱倫兒子陳銳跟著紀寶如做公益，捐出1000副防疫護目鏡關懷獨居長者，並為「台灣優質生命協會」拍了《防疫不防愛》短片，陳凱倫一通電話，讓旅美金鐘歌后王芷蕾、70年代台灣玉女紅星陳明利跟著拋磚引玉，今（2日）在陳凱倫主持的網路直播節目《星心頌》，各捐出1000副護目鏡，價值超過34萬元。

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▲陳明利跨海捐護目鏡挺台灣。（圖／台灣優質生命協會提供）
▲陳明利跨海捐護目鏡挺台灣。（圖／台灣優質生命協會提供）
王芷蕾上一次回台灣是2019年歲末，回到美國就遇上2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情。現住在美東華府附近的王芷蕾很感慨的說：「在美熬過1年半，每天都是未知數的日子，看著家鄉台灣正在疫情嚴峻其中，心裡非常難過。」王芷蕾一再表示，就是因為陳凱倫的一通電話，再看到陳銳《防疫不防愛》的短片很感動，這麼一個緣分，讓她立刻盡了棉薄之力，一起投身公益。

▲陳銳（左）、陳凱倫一起做公益。（圖／台灣優質生命協會提供）
▲陳銳（左）、陳凱倫一起做公益。（圖／台灣優質生命協會提供）
王芷蕾說：「你們現在就像在前線作戰的戰士，非常辛苦，我的心情跟著家鄉同胞，一樣的起伏不定。」儘管美國現在沒有硬性規定要戴口罩，前兩天一家人去餐廳，看著服務人員不戴口罩，她的心裡還是覺得怪怪的，她呼籲國人還是要繼續戴口罩，千萬別鬆懈。另一位是遠嫁新加坡的陳明利，透過音檔向陳凱倫表示：「最大希望是給你兒子一個最直接鼓勵的力量。阿姨們都會支持Ray（陳銳）去做這麼有意義的事，雖然，我沒有見過他，但請你告訴他，上帝會送一個人給他的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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