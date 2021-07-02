Delta病毒影響疫情有多大？俄國連3天刷新單日死亡數

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總統普廷（Vladimir Putin）週三在國家電視台呼籲民眾盡快接種疫苗，並指出疫苗接種進度緩慢，是導致病例激增、疫情惡化的重大原因之一。雖然克里姆林宮曾計畫要在9月實現60%俄羅斯人口全面接踵疫苗的目標，但已於本周承認該計畫無法實現。截至週四，俄國1.46億人口中，只有約12％、1740萬人已完整接種疫苗。具體原因可能是，俄羅斯大部份民眾對疫苗持有不信任感，甚至當地民調指出，即便疫情狀況如此險惡，仍有6成俄羅斯人仍不願意接種疫苗。
根據《自由歐洲電台》，為了促使民眾接種，政府甚至透過公司施壓，必須將沒打疫苗的30%員工送回家。自6月28日起，餐廳禁止未打疫苗的顧客進入，俄羅斯南區非常受歡迎的渡假村同樣拒絕未接種疫苗的客人入住。而俄羅斯的其他地區則要求在餐廳、服務業工作的人皆種疫苗。
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