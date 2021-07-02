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Delta病毒影響疫情有多大？俄國連3天刷新單日死亡數

▲俄羅斯的狀況到達前所未有的糟糕，在1日時就有高達672名確診者死亡，再度破單日死亡數新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯的狀況到達前所未有的糟糕，在1日時就有高達672名確診者死亡，再度破單日死亡數新高。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-02 18:07:40

Delta變種病毒傳染力驚人，除了先前報導過的四個疫情慘重的東南亞國家，目前最慘的疫區當屬俄羅斯，根據《莫斯科時報》，俄羅斯的狀況到達前所未有的糟糕，在1日時就有高達672名確診者死亡，再度破單日死亡數新高。

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根據路透社，1日的新紀錄已是第3天刷新紀錄，連續3天不斷刷新單日死亡數的俄羅斯，其政府正陷入焦頭爛額之中。莫斯科市長索亞比寧（Sergei Sobyanin）曾表示，俄國首都90%新病例是感染Delta病毒。他已下令到8月中旬，莫斯科6成服務業人員須全面接種疫苗，此後有十多個地方政府也跟進執行。

總統普廷（Vladimir Putin）週三在國家電視台呼籲民眾盡快接種疫苗，並指出疫苗接種進度緩慢，是導致病例激增、疫情惡化的重大原因之一。雖然克里姆林宮曾計畫要在9月實現60%俄羅斯人口全面接踵疫苗的目標，但已於本周承認該計畫無法實現。截至週四，俄國1.46億人口中，只有約12％、1740萬人已完整接種疫苗。具體原因可能是，俄羅斯大部份民眾對疫苗持有不信任感，甚至當地民調指出，即便疫情狀況如此險惡，仍有6成俄羅斯人仍不願意接種疫苗。

根據《自由歐洲電台》，為了促使民眾接種，政府甚至透過公司施壓，必須將沒打疫苗的30%員工送回家。自6月28日起，餐廳禁止未打疫苗的顧客進入，俄羅斯南區非常受歡迎的渡假村同樣拒絕未接種疫苗的客人入住。而俄羅斯的其他地區則要求在餐廳、服務業工作的人皆種疫苗。

如對Delta變種病毒系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《Delta衝擊東南亞！變異病毒重創這四國》，以獲取更多資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
73.33%26.67%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.84%13.16%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.87%82.13%
2021-06-29-2021-07-03
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