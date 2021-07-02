竹縣1.68萬劑莫德納疫苗　孕婦優先分配3000劑開打

新竹縣獲配1萬6800劑莫德納疫苗，第一梯次今(2)日開打，安排第1至3類尚未接種人員、第5類住宿型機構住民及洗腎腎友，和第6類的孕婦及75歲以上長者。衛生局精準分配各類施打數量，孕婦獲配3000劑，足夠全縣孕婦施打。上午縣長楊文科偕衛生局長殷東成前往中國醫大新竹附設醫院，關心孕婦施打疫苗的情況。





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「新竹縣的孕婦都打的到!」楊文科表示，新竹縣孕婦施打疫苗的規劃，秉持「就近、便利、安全」等原則，孕婦先和產檢醫師討論評估後，如需打疫苗就可以在產檢醫院直接施打，如果產檢診所不是疫苗合約診所，可以請醫師開立轉診單，再前往衛生所預約施打疫苗。





楊文科強調，疫苗的數量足夠新竹縣的孕婦施打，大家都打得到，請準媽媽們放心不用急，依照縣府所規劃的SOP進行，向東元綜合醫院、中醫大新竹附設、新竹臺大生醫竹北院區、仁慈醫院、臺北榮總新竹分院5家醫療院與竹仁婦幼診所預約，截至昨日已有900名孕婦預約，各院都還有名額可預約，詳情請上衛生局網站預約https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=957&sms=9952





中國醫大新竹附設醫院院長陳自諒指出，打疫苗前醫院婦產科醫師會仔細評估孕婦與胎兒情形，以確保母子的安全，若檢查後發現羊水太少、子宮頸短、胎兒週期太短等較不適宜施打的情況，則會由醫師詳細評估後決定是否施打。陳自諒說，中醫大新竹附醫本週日(7月4日)下午還有210位名額，預計今日中午12點開放孕婦預約。





婦產科主任蘇聖淵醫師說明，施打疫苗前醫師會先評估孕婦有無發燒、呼吸道疾病、食藥物過敏等、近日有施打疫苗等情況，對於胎兒則超音波評估心跳、活動力、羊水、有早產跡象等，經過系列檢查才施打疫苗，並待在現場觀察15分鐘到半小時。





中醫大新竹附醫建議，孕婦施打疫苗後要多注意胎兒活動狀況，疫苗注射部位可能出現紅、腫、痛，及身體肌肉與關節疼痛、疲勞等副作用，在少數情況下出現發燒狀況，建議優先使用普拿疼，如持續不適超過48小時，請盡速就醫。



