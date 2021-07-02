進駐聯合前進指揮所　王必勝吐心聲：抗疫不要有本位主義

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王必勝醫師之前在部桃群聚案、京元電子群聚案皆銜命出任前進指揮官，劍及履及親赴第一線的抗疫成果，備受外界肯定。再度被指派擔任聯合指揮所的前進指揮官，王必勝也在臉書發表個人心聲，「北農第一市場…白天與晚上景象迥然不同的地方。接到指揮中心的指派，進駐聯合前進指揮所。首先要將未完成的篩檢儘速確實完成，以釐清感染的全貌。」
王必勝接著報告工作狀況，「與北農翁總、北榮陳副院長，及相關人員一起到一市現場討論並場勘，並很快形成決議，在一市裡清出一塊場地，明早6點開始由北榮團隊開始篩檢，預計處理2000人，下午報告就會陸續出來。一個好的篩檢，必須考慮目標族群的方便性，才能有效率的達成目標，包括就近的地點及工作時間的配合，像批發市場就有其特殊性。而另一方面，黃副市長也很快安排好在環南市場一樓，從明早起由台北聯醫針對家禽市場及週邊民眾進行篩檢，以期儘早釐清附近受感染的狀況」。
王必勝最後強調，「在多次處理疫情事件的經驗中，發現明明在同一個受影響場域，卻常有『這不是我們公司的人』、『這別家的不關我事』、『這是別縣市的』…這類堅持出現，也導致了處理上的困難和延宕。其實擴大來看，我們的國家就是一個島，同島一命，疫情沒控制好誰也無法獨善其身。希望在抗疫上，大家不要本位主義，資源共享守望相助。惟有全面性的疫情控制住，才有解封的可能性，才能真的幫到廣大受影響人民的生計和生活。」（編輯：倪浩軒）
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