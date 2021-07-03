日本4支國產疫苗進入臨床試驗　研發技術、進度懶人包

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塩野義製藥（Shionogi & Co）則研發重組蛋白疫苗，利用昆蟲細胞等蛋白質表達技術來產生重組蛋白抗原，該公司於去年12月就針對214人展開實驗，在5月時曾報告疫苗安全性等表現良好，預計在8月下旬會報告疫苗一、二期實驗結果，計畫在9月底開始進行第3階段臨床實驗，最快今年底可上市。
鹽野義社長手代木功（Isao Teshirogi）也指出，這支疫苗副作用將低於mRNA技術疫苗且更適合於大量生產，目標在今年底開始量產。該藥廠也正在開發其委託製造商之生產線和建立新工廠，預計將在今年底之前整備出最高3,000萬人份的生產量能。鹽野義目前也著手研究其他變種病毒疫苗。
位於東京的生技製藥公司「第一三共」（Daiichi Sankyo Co）研發的「DS-5670」疫苗則是採用mRNA技術，用該公司專有的新型核酸遞送技術開發，該公司去年8月開始投入研發，於今年3月進入1/2期臨床實驗階段（將一、二期整併），針對152名成年人進行疫苗安全性和有效性測試，疫苗劑量也將在本期實驗訂量出來。「第一三共」目前尚未公開疫苗研究進度時程，但外媒估計最快至少也要等到今年底或明年初才能得到政府許可。
位於熊本的製藥公司KM Biologics則採用傳統滅活疫苗，類型與季節性流感等疫苗雷同，將病原體殺滅注入身體中引發免疫反應。三月時進入1/2臨床實驗階段，針對210人進行實驗。
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