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日本4支國產疫苗進入臨床試驗　研發技術、進度懶人包

▲日本疫情示意圖。（圖／shutterstock）
▲日本疫情示意圖。（圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-07-03 15:00:00

《四方報》報導，台灣國產疫苗發展進度引人關注，而日本目前也有7支國產疫苗正在研發中，其中4支已經進入臨床實驗階段，這4間藥廠分別採用什麼技術、發展進度、預估上市時間為何？日本NHK於月初整理各疫苗研發進度，以下帶你一次了解。

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日本AnGes生技製藥公司由大阪大學（Osaka University）一名教授創立，是日本第一家基因療法公司，該公司於去年3月開始研發DNA疫苗，並於去年中旬進入臨床實驗階段。該公司研發的「AG0302-COVID19」和「AG0301-COVID19」兩種疫苗採用合成DNA技術促使人體產生抗體，目前已進入第三期500人臨床實驗，有望於今年7月取得緊急授權。AnGes疫苗在免疫和安全性上都有通過測試，受到外界看好。

塩野義製藥（Shionogi & Co）則研發重組蛋白疫苗，利用昆蟲細胞等蛋白質表達技術來產生重組蛋白抗原，該公司於去年12月就針對214人展開實驗，在5月時曾報告疫苗安全性等表現良好，預計在8月下旬會報告疫苗一、二期實驗結果，計畫在9月底開始進行第3階段臨床實驗，最快今年底可上市。

鹽野義社長手代木功（Isao Teshirogi）也指出，這支疫苗副作用將低於mRNA技術疫苗且更適合於大量生產，目標在今年底開始量產。該藥廠也正在開發其委託製造商之生產線和建立新工廠，預計將在今年底之前整備出最高3,000萬人份的生產量能。鹽野義目前也著手研究其他變種病毒疫苗。

位於東京的生技製藥公司「第一三共」（Daiichi Sankyo Co）研發的「DS-5670」疫苗則是採用mRNA技術，用該公司專有的新型核酸遞送技術開發，該公司去年8月開始投入研發於今年3月進入1/2期臨床實驗階段（將一、二期整併），針對152名成年人進行疫苗安全性和有效性測試，疫苗劑量也將在本期實驗訂量出來。「第一三共」目前尚未公開疫苗研究進度時程，但外媒估計最快至少也要等到今年底或明年初才能得到政府許可。

位於熊本的製藥公司KM Biologics則採用傳統滅活疫苗，類型與季節性流感等疫苗雷同，將病原體殺滅注入身體中引發免疫反應。三月時進入1/2臨床實驗階段，針對210人進行實驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.59%81.41%
2021-06-29-2021-07-03
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