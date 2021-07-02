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指揮中心於今日上午和台北市共同召開記者會，針對環南市場疫情，宣布成立聯合前進指揮所，同樣由醫療應變組副組長王必勝出馬擔任指揮官，台北市則由副市長黃珊珊擔任。環南市場將停業3天，相關工作人員、攤商、外包廠商、保全人員等，請暫時不要移動，等候通知。疫調於下午五時前完成，明日將開始一一通知。
6月8日起曾在環南市場活動者 將發送疫情警示簡訊
陳時中表示，感染源待釐清中。而本次篩檢出來的大部分是無症狀感染者，但實際數字要等疫調後才能知悉。同時表示，預計晚間八點將針對6月8日至7月1日期間，曾出入環南市場民眾發送疫情警示簡訊。
簡訊發送範圍北至萬板大橋、東至西藏路、南至華翠大橋、西至環河快速道路，陳時中說明，若收到警示簡訊者有不適，或6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。
北農＋環南市場確診破百 快速隔離是現階段重點
今日新增環南市場攤商確診41人，加上北農先前的確診者已超過百例。陳時中指出，雖然考量潛伏期問題，不敢說一定會把所有潛在的黑數都找出來，但透過大規模篩檢相信可以找出大部分的確診個案，並且立刻讓有發病、沒發病的個案都確實隔離，這是現階段最重要的事，並強調「快是最重要的事情」。
「病毒沒有分你我」 呼籲大家合作防堵疫情
外界質疑篩檢動作是否太慢，陳時中回應，6月5日時要求台北市、新北市進行市場篩檢，速度跟管理上是有一點慢，但目前處理問題、控制疫情才是最重要的事。也有很多人擔心被汙名化，想追究市場內還是市場外的人誰先染疫，他說「病毒沒有分你我」，呼籲大家好好合作。在防堵疫情的過程中，處理場所跟人員是兩件事，只要場所靜置、清消，大概都沒什麼問題，人員匡列才是最重要的事情。
記者會中有媒體提問，群聚爆發是否會影響7月12日解封？陳時中則說，該準備的都準備好，目前還是以控制疫情為優先。
資料來源：健康醫療網 環南市場爆41人確診 陳時中：快速匡列人員是關鍵
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