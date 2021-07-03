鄉民老婆「胸前只留一塊布」　喜曝都跟這東西黏在一起

「鄉民老婆」Julia吳卓源2日單曲《better off without you》，邀請「行走的費洛蒙」瘦子共同演唱及創作。他們特意不寫單純的男女對唱情歌，而是挑戰失戀的「反情歌主題」創作，替所有感情受傷的人打氣。而在單曲視覺照中，吳卓源也秉持著與過往的性感風格，胸前只包一塊布，露出小蠻腰與天鵝頸。

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吳卓源

▲▼吳卓源（上圖左、下圖右）合作瘦子推出新單曲《better off without you》。（圖／華風數位提供）

吳卓源、瘦子

吳卓源

吳卓源在單曲視覺照中再度辣秀好身材，胸前只用一塊布遮擋，讓人看得血脈賁張。