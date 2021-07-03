鄉民老婆「胸前只留一塊布」 喜曝都跟這東西黏在一起
「鄉民老婆」Julia吳卓源2日單曲《better off without you》，邀請「行走的費洛蒙」瘦子共同演唱及創作。他們特意不寫單純的男女對唱情歌，而是挑戰失戀的「反情歌主題」創作，替所有感情受傷的人打氣。而在單曲視覺照中，吳卓源也秉持著與過往的性感風格，胸前只包一塊布，露出小蠻腰與天鵝頸。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-03 08:00:00
吳卓源分享與瘦子的創作過程：「當時我們兩個人坐在製作人家的陽台，想說不要寫一個單純的情歌，可以寫個有趣一點的主題，就找出『沒有你我可以過得更好』這個核心，可以說是反情歌主題吧！」希望鼓勵失戀的人，不好的戀情結束了反而是種解脫。對於兩人首次推出合作單曲，瘦子也表示：「我們認識很久了，說要一起做點啥東西也很久了，終於做了點什麼，不錯！」
疫情期間無法在現場演出與粉絲見面的吳卓源、瘦子，也各自分享他們在家的防疫生活，瘦子提到自己添購健身器材在家運動：「之前都用彈力帶，最近買了一些啞鈴，想推點重量。」吳卓源則笑說：「最近在家都跟我的新沙發黏在一起，太舒服了！」此外，吳卓源在單曲視覺照中再度辣秀好身材，胸前只用一塊布遮擋，讓人看得血脈賁張。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。