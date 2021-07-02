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環南市場群聚感染　鄭文燦：保持高度警覺

▲鄭文燦表示，由於之前桃園市也有一例個案是環南市場攤商，對於環南市場的群聚感染事件發展，市府會保持最高警覺，（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，由於之前桃園市也有一例個案是環南市場攤商，對於環南市場的群聚感染事件發展，市府會保持最高警覺，（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-02 18:33:31

北市府昨（1）日針對批發市場從業人員進行大規模PCR檢測，採檢結果有41位確診案例。桃園市長鄭文燦今（2）日表示，由於之前桃園市也有一例個案是環南市場攤商，對於環南市場的群聚感染事件發展，市府會保持最高警覺，若有確診個案足跡與桃園有明確且直接關聯，市府會立即啟動必要的追蹤、隔離及採檢。

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因為台北市環南市場爆出最新一波群聚感染，鄭文燦表示，上個月29日桃園一名住在大溪的女性確診者，本身就是環南市場的攤商，因為隔壁的攤商確診後，她自己很有警覺性，先買了居家快篩試劑，經過檢驗之後是陽性，再到醫院安排採檢後確診，市府當時也立刻進行疫調及隔離作業。

鄭文燦說，依照中央指揮中因規定，環南市場群聚的疫調採九宮格的方式，也就是確診攤商周邊的鄰街攤位區都要進行匡列，但大溪這位女攤商的攤位並不在九宮格的範圍內，因此中央並未將其匡列，後來經過醫院檢測確診後，桃園市衛生局根據疫調結果，立即匡列她的親友及家人做疫調及隔離作業。

鄭文燦指出，目前環南市場的PCR檢測結果，如果跟桃園有關聯的任何個案，市府都會最快時間內完成配合疫調追蹤，目前還沒有通知有任何一個桃園的相關個案。另外針對桃園5大市場，無論公營或民營，目前已有2200人完成普篩，結果均為陰性；至於產銷班貨車司機或盤商要到北農去交貨，要持陰性證明才能入場，這部份也已經進行篩檢。

鄭文燦表示，桃園市的批發市場從業人員，有部份已經打完依，尚未接種者已由農業局造冊完畢，包括果菜、肉品、魚市場跟屠宰場約有2330位將分階段接種疫苗，如果其他果菜場、鮮果市場還沒有納入的部分，在下一輪也會納進來，希望能夠讓批發市場得到更好的疫苗保護。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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