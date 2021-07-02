環南市場群聚感染　鄭文燦：保持高度警覺

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鄭文燦說，依照中央指揮中因規定，環南市場群聚的疫調採九宮格的方式，也就是確診攤商周邊的鄰街攤位區都要進行匡列，但大溪這位女攤商的攤位並不在九宮格的範圍內，因此中央並未將其匡列，後來經過醫院檢測確診後，桃園市衛生局根據疫調結果，立即匡列她的親友及家人做疫調及隔離作業。
鄭文燦指出，目前環南市場的PCR檢測結果，如果跟桃園有關聯的任何個案，市府都會最快時間內完成配合疫調追蹤，目前還沒有通知有任何一個桃園的相關個案。另外針對桃園5大市場，無論公營或民營，目前已有2200人完成普篩，結果均為陰性；至於產銷班貨車司機或盤商要到北農去交貨，要持陰性證明才能入場，這部份也已經進行篩檢。
鄭文燦表示，桃園市的批發市場從業人員，有部份已經打完依，尚未接種者已由農業局造冊完畢，包括果菜、肉品、魚市場跟屠宰場約有2330位將分階段接種疫苗，如果其他果菜場、鮮果市場還沒有納入的部分，在下一輪也會納進來，希望能夠讓批發市場得到更好的疫苗保護。
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