北農事件延燒！這三國傳統市場概況一次看

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根據《越通社》，越南胡志明市在1日成立快篩組織，在21個區域成立了25個篩檢站，應將檢測量能提升到每天100萬個人次。除了菜市場外，越南衛生部另外要將篩檢重點聚焦於加工出口區、工業園區和高科技園區的管理階層。
另外，在韓國和日本，傳統市場一向是觀光客愛去的地方之一，韓國的傳統市場更常出現辣魚板、糖餅等等傳統小吃，甚至時常出現在旅遊手冊的推薦景點。根據《韓國時報》，在政治競選期間，即便碰上疫情，韓國政治人物仍然會前往傳統市場吃魚板，藉機展現親民程度。
其實韓國的確診人數仍是每天維持在500人左右，不過為了因應民生，政策已逐漸鬆綁。時常分享韓國生活的YouTuber「珍珠夫婦」就拍攝韓國生活現況並提到，東大門出現許多展覽，傳統市場和明洞逛街名店等地都恢復人潮，不過現在的韓國人終於建立起良好觀念，會戴上口罩和寧願在戶外用餐。
至於日本，根據《日本時報》報導，早在去年9月，有「全球最大漁市場」美稱的東京豐州漁市場（Tokyo's Toyosu fish marke）便發生難以想像的大規模疫情，同時影響整個民生經濟。許多掙扎生存的中小型餐廳仰賴漁市場供應新鮮魚貨，然而漁市場卻發生疫情，讓賣家的經濟大受打擊，不得不開啟網路供應平台。對於減緩疫情，當時販售金槍魚的店家表示，他開始試著將金槍魚放到網上販賣，並在當時收到200份的訂單，有助防疫和維持民生。
台灣的黃軒醫師曾貼文指出，日本研究人員認為，傳統菜市場內的COVID19經傳統菜市場傳播給人的機率會比一般高出2-34倍，這顯示COVID19 一旦出現在傳統菜市場，傳播力是很強的。因為無症狀感染，是COVID19 的主要被忽略的感染，這些人都會再回到傳統菜市場，繼續買菜，然後再傳給㰙販，如織網般，一直不停擴散下去，直到大爆發或有確診病例被發現出來。
如對傳統市場系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《越南傳統市場爆發新冠疫情 緊急關閉該區最大市場》，以獲取更多資訊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。