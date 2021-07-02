陳婉婷靠「笑」贏得女主角　南非帥哥也淪陷搭訕

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單身的陳婉婷從少女一路演到中年，靠劇組分享與公婆相處的經驗去揣摩角色，養兒育女的感覺就靠自己家中3隻愛貓，陳婉婷不但是貓奴，還被阿布說是養貓的中途之家，拍戲時撿到的流浪貓會一直幫忙找人養，號稱「陳中途」。陳婉婷說自己是天秤座個性比較慵懶，為了貓還會半夜起床2次餵食，演了《阿》劇後，教會她何謂行動力，過去運動都斷斷續續的，這次防疫期間在家，每天一早跟著線上課程已經持續運動至少20天了。
阿布飾演陳婉婷的老公，暖男人設很貼近阿布本人，結婚6年來只要不外出工作，在家中所有的家事都一手包辦，現年2歲和5歲的女兒出生到現在，洗澡、換尿布等都親力親為。雖然是寵妻魔人，跟太太唯一有的小鬥嘴就是在教育孩子問題上，阿布因為扮黑臉常常被太太唸「生氣沒道理」，拍了《阿》劇後，也學到脾氣來時會稍微緩一緩。防疫前全家固定一個月會露營2次，防疫期間就在家裡搭帳棚假裝露營，線上記者會結束後還準備在陽台燒烤。
何璦芸飾演女主角母親，談學斌跟陳玉玫飾演女主角的公婆，談到婆媳經，談學斌跟何璦芸異口同聲的說「不要住在一起」，談學斌媽媽說分開住「關係比較親」，何璦芸很大氣的說在台中買房子給孩子住，只要留一間房給她就好。《阿芬的幸福修練》7月5日晚間8點播出。
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