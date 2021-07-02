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陳婉婷靠「笑」贏得女主角　南非帥哥也淪陷搭訕

▲陳婉婷從少女一路演到中年。（圖／大愛）
▲陳婉婷從少女一路演到中年。（圖／大愛）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-02 22:00:00

大愛劇場《阿芬的幸福修練》今（2日）舉行線上記者會，陳婉婷因為一張療癒笑顏，被製作人相中擔綱女主角，拍攝期間還吸引南非白人帥哥搭訕，有次她和助理去洗衣服，途中相談甚歡開心大笑，燦爛笑容吸引對方主動上來要電話，約她騎摩托車跑山，陳婉婷說：「我記得他滿帥的，但是拍戲沒有空，不要耽誤人家，只好裝聽不懂帶過。」

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▲陳婉婷（左）、阿布演夫妻。（圖／大愛）
▲陳婉婷（左）、阿布演夫妻。（圖／大愛）
單身的陳婉婷從少女一路演到中年，靠劇組分享與公婆相處的經驗去揣摩角色，養兒育女的感覺就靠自己家中3隻愛貓，陳婉婷不但是貓奴，還被阿布說是養貓的中途之家，拍戲時撿到的流浪貓會一直幫忙找人養，號稱「陳中途」。陳婉婷說自己是天秤座個性比較慵懶，為了貓還會半夜起床2次餵食，演了《阿》劇後，教會她何謂行動力，過去運動都斷斷續續的，這次防疫期間在家，每天一早跟著線上課程已經持續運動至少20天了。

▲談學斌（右）、陳玉玫演女主角公婆。（圖／大愛）
▲談學斌（右）、陳玉玫演女主角公婆。（圖／大愛）
阿布飾演陳婉婷的老公，暖男人設很貼近阿布本人，結婚6年來只要不外出工作，在家中所有的家事都一手包辦，現年2歲和5歲的女兒出生到現在，洗澡、換尿布等都親力親為。雖然是寵妻魔人，跟太太唯一有的小鬥嘴就是在教育孩子問題上，阿布因為扮黑臉常常被太太唸「生氣沒道理」，拍了《阿》劇後，也學到脾氣來時會稍微緩一緩。防疫前全家固定一個月會露營2次，防疫期間就在家裡搭帳棚假裝露營，線上記者會結束後還準備在陽台燒烤。

何璦芸飾演女主角母親，談學斌跟陳玉玫飾演女主角的公婆，談到婆媳經，談學斌跟何璦芸異口同聲的說「不要住在一起」，談學斌媽媽說分開住「關係比較親」，何璦芸很大氣的說在台中買房子給孩子住，只要留一間房給她就好。《阿芬的幸福修練》7月5日晚間8點播出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
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86.5%13.5%
2021-06-30-2021-07-04

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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
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