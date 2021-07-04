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陳建仁與外媒聊台灣疫情　曝疫苗取得困難原因

▲前副總統陳建仁於週一接受荷蘭媒體 NRC 專訪，描述台灣疫苗接種情況為一個「悲傷的故事。」(圖/擷取自NRC Media/NOWnews)
▲前副總統陳建仁於週一接受荷蘭媒體 NRC 專訪，描述台灣疫苗接種情況為一個「悲傷的故事。」(圖/擷取自NRC Media/NOWnews)

The China Post/綜合報導

2021-07-04 03:00:00

根據The China Post報導，前副總統陳建仁於週一接受荷蘭媒體 NRC 專訪，描述台灣疫苗接種情況為一個「悲傷的故事。」

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陳建仁是一名流行病學家。他在 2003 年 SARS 爆發時擔任衛生福利部長。當今台灣卻無法與國際社會分享其抗疫經驗，他對此感到沮喪，並強調「沒有任何國家可以單獨抗擊病毒 — 即使是台灣也不行。」

他告訴荷蘭記者 Julie Blussé，在 SARS 流行期間，台灣意識到被排除在世界衛生組織會議之外帶來的窘境。從那時起，台灣建立中央流行疫情指揮中心，並立法調整邊境政策或在有感染風險時對人民進行強制隔離，提高了對疫情的防範能力。

有鑑於先前的成功防疫經驗，他指出，台灣在新冠肺炎流行的第一年幾乎沒有受到影響。 「從一開始我們就說過，控制疫情有兩個階段。」陳繼續說道：「首先必須中斷病毒的傳播，並透過疫苗施打建立群體免疫。​​」

他感嘆道，現在這些疫苗成為了「台灣的致命弱點。」

5月初，台灣經歷了第一次的疫情大爆發。高峰時，在台灣2350 萬的人口中，每天有約有 500 人染疫。與其他國家相比，這數字可能並不多，但台灣的疫苗接種率極低，陳建仁提到疫苗不足的情形可能會持續數月。

雖然三級警戒確實減少了感染數量，但現在 Delta 變異病毒的到來意味著風險仍然很高。陳建仁告訴荷蘭媒體：「接種疫苗是唯一的出路。」

然而，沒有足夠的疫苗是個問題。台灣從AZ和 Moderna 訂購了數百萬劑疫苗，但印度和泰國的嚴重疫情造成交貨推遲。另外還有陳建仁所說的「政治干預。」

這就是為什麼前副總統將台灣的疫苗接種情況概括為一個「悲傷的故事」，尤其是在全國各地持續爆發本土感染的關鍵時刻。

Taiwan schippert in geopolitiek machtsspel naar vaccins：“Het is een treurig verhaal”由 NRC Media 於 2021 年 6 月 28 日在線發布，並於 2021 年 6 月 29 日印刷。點擊鏈接了解更多信息。

更多新聞請看The China Post

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