陳建仁與外媒聊台灣疫情　曝疫苗取得困難原因

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他告訴荷蘭記者 Julie Blussé，在 SARS 流行期間，台灣意識到被排除在世界衛生組織會議之外帶來的窘境。從那時起，台灣建立中央流行疫情指揮中心，並立法調整邊境政策或在有感染風險時對人民進行強制隔離，提高了對疫情的防範能力。
有鑑於先前的成功防疫經驗，他指出，台灣在新冠肺炎流行的第一年幾乎沒有受到影響。 「從一開始我們就說過，控制疫情有兩個階段。」陳繼續說道：「首先必須中斷病毒的傳播，並透過疫苗施打建立群體免疫。」
他感嘆道，現在這些疫苗成為了「台灣的致命弱點。」
5月初，台灣經歷了第一次的疫情大爆發。高峰時，在台灣2350 萬的人口中，每天有約有 500 人染疫。與其他國家相比，這數字可能並不多，但台灣的疫苗接種率極低，陳建仁提到疫苗不足的情形可能會持續數月。
雖然三級警戒確實減少了感染數量，但現在 Delta 變異病毒的到來意味著風險仍然很高。陳建仁告訴荷蘭媒體：「接種疫苗是唯一的出路。」
然而，沒有足夠的疫苗是個問題。台灣從AZ和 Moderna 訂購了數百萬劑疫苗，但印度和泰國的嚴重疫情造成交貨推遲。另外還有陳建仁所說的「政治干預。」
這就是為什麼前副總統將台灣的疫苗接種情況概括為一個「悲傷的故事」，尤其是在全國各地持續爆發本土感染的關鍵時刻。
Taiwan schippert in geopolitiek machtsspel naar vaccins：“Het is een treurig verhaal”由 NRC Media 於 2021 年 6 月 28 日在線發布，並於 2021 年 6 月 29 日印刷。點擊鏈接了解更多信息。
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