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大滿貫最終戰　盧彥勳好球連發仍不敵衛冕軍止步男雙首輪

▲生涯大滿貫最終戰，盧彥勳溫網男雙和和荷蘭好手David Pel搭檔，可惜首輪最終以以2:6、4:6不敵衛冕軍、第3種子哥倫比亞組合Robert Farah／Juan Sebastian Cabal，為生涯畫下句點。（圖／美聯社／達志影像）
▲生涯大滿貫最終戰，盧彥勳溫網男雙和和荷蘭好手David Pel搭檔，可惜首輪最終以以2:6、4:6不敵衛冕軍、第3種子哥倫比亞組合Robert Farah／Juan Sebastian Cabal，為生涯畫下句點。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-02 19:30:56

生涯大滿貫最終戰，我國前一哥盧彥勳今(2)日出戰溫網男雙首輪，和荷蘭好手David Pel搭檔，最終奮戰69分鐘，以2:6、4:6不敵衛冕軍、第3種子哥倫比亞組合Robert Farah／Juan Sebastian Cabal，為生涯畫下句點。

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37歲的盧彥勳日前宣布7月底打完東京奧運就將退役，此次溫網便是他職業生涯最後一項大滿貫賽事，儘管男單首輪奮戰4盤出局，但男雙遞補進入64強，不過籤運不太好，首輪對手是2019年包辦溫網、美網雙料男雙冠軍哥倫比亞組合，去年溫網因疫情取消。

首盤，一開賽盧彥勳組合就被破發，衛冕軍趁勝追擊，很快就拉開5:1領先，尤其Pel發球狀況不佳，屢次發生雙發失誤，最後以2:6讓出首盤，值得一提的是，盧彥勳2次發球局都能保住，也是唯二拿下的局數。

次盤，盧彥勳組合狀態回升，前6局雙方互保發球局，可惜第7局盧彥勳發球局首度失守遭破發，連丟2局讓對手3:5取得「聽牌」，第9局盧彥勳組合首度破發對手，但第10局對手連下4球直接帶走勝利，以4:6結束比賽。

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