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市場感染比醫院多！柯文哲自曝嚇到：跟教科書寫不一樣

▲台北市長柯文哲今日表示，北市確診感染源中，市場占5成比醫院3成還多。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲今日表示，北市確診感染源中，市場占5成比醫院3成還多。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-02 20:09:34｜2021-07-02 20:10:49

北市環南批發市場今（2）日傳出41人PCR篩檢確診陽性，震驚全台。台北市長柯文哲今日表示，北市確診感染源中，市場占5成比醫院3成還多，跟教科書寫得不一樣，讓他嚇一跳。

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北市府今日防疫記者會上，柯文哲表示，目前批發市場70至80%感染源有找到，但是20至30%感染源還是沒找到，其中潛伏在社區特殊感染10至20% ，過去以為醫院是感染最重要的途徑，但這次經驗，感染者5成為市場相關者反而比醫院3成更多，沒想到市場是感染最主要來源，這和教科書寫得不一樣，他感到驚訝，顯得市場成為主要感然源。

柯文哲也表示，明天台北畜產公司將採檢800人，直接做PCR篩檢，並在萬華社區成立快篩站，與醫學中心合作，找出潛伏在社區中無症狀感染者。他也認為應該修改疫苗施打順序，不該載再以年齡為標準，人流接觸密集職業應該第一優先接種疫苗。

 

▲北市市場相關確診個案佔5成，比醫院還多。
▲北市市場相關確診個案佔5成，比醫院還多。 （圖／北市府提供）
 

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