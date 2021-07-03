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疫情肆虐　專家稱中國助長全球糧價飛漲

▲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續蔓延加上糧價飆漲，貧困國家處境日益艱困，而中國卻大肆搜刮全球食品原物料，專家指稱，中國助長當前糧價飛漲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續蔓延加上糧價飆漲，貧困國家處境日益艱困，而中國卻大肆搜刮全球食品原物料，專家指稱，中國助長當前糧價飛漲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-03 06:06:33

（中央社巴黎2日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續蔓延加上糧價飆漲，貧困國家處境日益艱困，而中國卻大肆搜刮全球食品原物料，專家指稱，中國助長當前糧價飛漲。

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法新社報導，聯合國糧農組織指出，相較於一年前，今年5月糧價已上漲將近40%，這是自2011年9月以來最急劇增幅。

以12個月為基準，玉米價格暴漲88%，大豆漲73%，穀類與乳製品漲38%，糖與肉的漲幅分別為34%及10%。

至於造成糧食價格飆漲的原因，專門研究原物料的社會經濟學者查爾明（Philippe Chalmin）則說：「就是中國助長當前糧價飆漲。」

中國正在大肆搜刮食品原物料，像是油籽、穀物與肉。世界銀行（World Bank）預估，這個位於東亞的國家，今年經濟成長率可望達到8.5%。

此外，去年因疫情導致經濟活動停滯，各國政府紛紛砸錢推振興經濟方案，雖使各國經濟復甦卻也造成通膨加劇。

全球糧價正以10年來最快速度飛漲之際，當今全球最貧困國家窮於應付因疫情導致的衝擊，聯合國糧農組織（FAO）擔憂，陷入政治紛亂的國家，會因糧價飛漲導致社會動盪更加惡化。

像是黎巴嫩，這個中東國家正面臨嚴重財政與經濟危機，造成貨幣暴貶並導致黎巴嫩瀕臨債務違約，根據美國全球經濟指標數據網（Trading Economics），截至今年5月的12個月為基準，當地食物價格漲幅高達226%。

南美洲的阿根廷則因糧食價格暴漲，今年5月中當地政府曾暫停牛肉進口一個月。

不同於10年前，當時糧價飛漲明顯是社會不滿的主要原因，如今這只是「諸多因素之一」。

聯合國糧農組織經濟學家阿巴希安（AbdolrezaAbbassian）提醒富裕國家，得準備好因應非洲、拉丁美洲與亞洲的動盪不安。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1100702

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