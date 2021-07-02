COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／視察機場入境普篩　陳宗彥：將加強機上影片衛教

▲桃園機場於一、二期航廈各設置了5間採檢室提供入境旅客採檢。（圖／記者李春台攝，2021.07.02）
▲桃園機場於一、二期航廈各設置了5間採檢室提供入境旅客採檢。（圖／記者李春台攝，2021.07.02）

記者李春台/桃園報導

2021-07-02 20:02:04

為了防堵Delta變種病毒入侵，強化邊境防疫管理，中央疫情指揮中心昨日宣布自今（2）日12時開始入境旅客一律普篩。今天旅客對入境普篩持正反兩面看法，有人覺得不需要，但也有旅客認為多篩一次是對自己多一層的保護。中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥傍晚時也親自到機場視察篩檢的狀況，他表示未來將加強機上衛教影片的宣導，加速採檢的流程及效率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應今天入境全面普篩，疾管署派出30名採檢人員執行採檢作業，桃園機場於一、二期航廈各設置了5間採檢室提供入境旅客採檢。旅客入境後先到等候區進入採檢室，取好唾液樣本後交給採檢人員，搭乘防疫車輛前往防疫旅館或是檢疫所。PCR樣本送驗後，預計24小時候會通知旅客結果。

中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥傍晚到桃機視察時表示，開始實施入境普篩就遇上星期五航班人數較多的日子，他希望能不斷調整採檢窗口配合入境旅客人數增多的情況。陳宗彥也強調，因為是第一天實施入境普篩，衛教宣導部分還需要再加強，他也希望未來航空公司能夠配合在機上就放映採檢衛教影片，讓旅客更熟悉整個採檢流程以減少塞車的狀況。陳宗彥呼籲還在海外要返國的旅客，能先看過採檢的相關資訊，未來也會增加在航空器上面的宣導。

記者提問是否能讓旅客直接到防疫旅館或是檢疫所後再進行篩檢？陳宗彥回答，之前曾經評估過，因為返國的旅客分居不同的縣市和地區，如果要回到檢疫所或是防疫旅館才做採檢，可能衍生一些風險，因此還是規畫在機場就進行篩檢。陳宗彥並強調，返國旅客在防疫旅館的第10到12天，會再發放一套簡易的居家採檢設備，請民眾自行做一次採檢。而在第12至14天結束前再做一次採檢，因此會有3次的採檢。

▲陳宗彥呼籲還在海外要返國的旅客，能先看過採檢的相關資訊，未來也會增加在航空器上面的宣導。（圖／記者李春台攝，2021.07.02）
▲陳宗彥呼籲還在海外要返國的旅客，能先看過採檢的相關資訊，未來也會增加在航空器上面的宣導。（圖／記者李春台攝，2021.07.02）
 

至於未來是否會直接在機場設置PCR篩檢中心，直接在機場篩出結果。陳宗彥表示，會視未來PCR相關設備的數量和採檢需求來討論。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
71.43%28.57%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.64%13.36%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.62%82.38%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀