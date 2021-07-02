影／視察機場入境普篩　陳宗彥：將加強機上影片衛教

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥傍晚到桃機視察時表示，開始實施入境普篩就遇上星期五航班人數較多的日子，他希望能不斷調整採檢窗口配合入境旅客人數增多的情況。陳宗彥也強調，因為是第一天實施入境普篩，衛教宣導部分還需要再加強，他也希望未來航空公司能夠配合在機上就放映採檢衛教影片，讓旅客更熟悉整個採檢流程以減少塞車的狀況。陳宗彥呼籲還在海外要返國的旅客，能先看過採檢的相關資訊，未來也會增加在航空器上面的宣導。
記者提問是否能讓旅客直接到防疫旅館或是檢疫所後再進行篩檢？陳宗彥回答，之前曾經評估過，因為返國的旅客分居不同的縣市和地區，如果要回到檢疫所或是防疫旅館才做採檢，可能衍生一些風險，因此還是規畫在機場就進行篩檢。陳宗彥並強調，返國旅客在防疫旅館的第10到12天，會再發放一套簡易的居家採檢設備，請民眾自行做一次採檢。而在第12至14天結束前再做一次採檢，因此會有3次的採檢。
至於未來是否會直接在機場設置PCR篩檢中心，直接在機場篩出結果。陳宗彥表示，會視未來PCR相關設備的數量和採檢需求來討論。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。