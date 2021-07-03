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Netflix影集出現九段線南海地圖　越南命令下架

▲美國隨選串流影片服務商Netflix的間諜影集「松樹谷」（Pine Gap）出現繪有中國主權主張「九段線」的南海地圖，引發越南廣播當局不滿，Netflix已將這部影集在當地下架。（圖／翻攝自Gizmodo）
▲美國隨選串流影片服務商Netflix的間諜影集「松樹谷」（Pine Gap）出現繪有中國主權主張「九段線」的南海地圖，引發越南廣播當局不滿，Netflix已將這部影集在當地下架。（圖／翻攝自Gizmodo）

中央社

2021-07-03 06:00:26

（中央社河內2日綜合外電報導）美國隨選串流影片服務商Netflix的間諜影集「松樹谷」（Pine Gap）出現繪有中國主權主張「九段線」的南海地圖，引發越南廣播當局不滿，Netflix已將這部影集在當地下架。

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路透社報導，目前播出的「松樹谷」共有6集，其中2集在一個間諜基地控制室的螢幕上短暫出現繪有九段線的南海地圖，且劇情正討論到各國的南海主權主張。

越南廣播與電子訊息管理局（Authority ofBroadcast and Electronic Information, ABEI）在官方網站發布聲明表示：「Netflix的侵犯行為令所有越南人民憤怒，傷害所有越南人民感情。」聲明標註日期是7月1日。

聲明還說：「這是過去12個月來，Netflix連續第3度被發現上架的電影或影集含有侵犯越南主權的內容。」另2部作品是2019年出品的中國浪漫喜劇影集「致我們暖暖的小時光」（Put Your Head on My Shoulder），以及美國政治影集「國務卿女士」（MadamSecretary）。

近年來在有主權爭議的南海，中國和越南船隻曾捲入長達數個月的對峙。

Netflix證實已將「松樹谷」在越南下架，但全球其他地區仍能點選這部影集。

一名Netflix發言人表示：「越南監管單位提出書面法律要求後，我們已將擁有播映許可的影集『松樹谷』從越南Netflix移除，以遵守當地法律。」

越南政府2019年10月也曾下令美國製片公司夢工廠（DreamWorks）的動畫片「壞壞萌雪怪」（Abominable）從電影院撤映，因片中有一幕出現類似繪有九段線的南海地圖。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100702

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