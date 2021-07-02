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確診數字是大規模篩檢的必然結果！柯文哲喊話：別太緊張

▲台北市長柯文哲晚間在臉書發文，強調確診數字是「大規模篩檢的必然結果」，呼籲大家別太緊張。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲晚間在臉書發文，強調確診數字是「大規模篩檢的必然結果」，呼籲大家別太緊張。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 22:26:48

台北市7月1號展開大規模的市場PCR檢驗，預計檢驗人數達12000人，而今（2）日傳出有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央流行疫情中心立即與台北市政府成立聯合指揮所，以專案方式展開後續的疫情控制行動。對此，台北市長柯文哲晚間也向大家喊話「別太緊張」，強調確診數字是「大規模篩檢的必然結果」，承諾會讓市場攤商「儘快安全、安心的回到工作崗位」。

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▲針對環南市場，指揮中心跟北市府成立聯合前進指揮所。（圖／指揮中心提供）
▲針對環南市場，指揮中心跟北市府成立聯合前進指揮所。（圖／指揮中心提供）
柯文哲在臉書發文表示，「今天凌晨一點多，我接到電話通知環南市場PCR篩檢出41位確診者，北農相關的一、二市場則是11人，其中有4例因為CT值超過30，可能是感染後的殘留，傳染力應該很低，因此中央也認定為舊案，不再編列案號。第一時間，我們下令環南市場休市三天，從這刻起，只出不進，並請警方維持秩序。再來安排確診者到防疫專責旅館隔離，進一步匡列接觸者，今天要完成所有確診者疫調。」

柯文哲指出，「其實，當社區裡還有潛藏的感染源，疫情可能隨時復發。批發市場，人數多、組成複雜、流動性高，甚至來自各縣市，這個月我們花了很多時間做跨縣市疫調的整合，才逐漸拼湊出疫情的全貌。最近北市新增案例高達50％與市場相關，很可能萬華前一波疫情傳到北農第一、第二市場，再傳到環南、或其他傳統市場。」

柯文哲強調台北市啟動了批發市場防疫專案，「先在農畜漁花四大批發市場做五千一百多例的大規模快篩，快篩陰性就先打疫苗，共打了一萬四千人。因為打疫苗，需要10～14天，才會有保護抗體，在此之前仍可能感染。所以7／1起再做一萬一千多例PCR，把可能的感染者挑出來，防止再傳染。」

柯文哲認為，「先全面打疫苗封住未來的感染風險，再往前清理感染者。否則我們將陷入一篩再篩，耗費大量人力物力，但是確診者也不斷出現的窘境。兩面作戰的結果，永遠無法止血。」

柯文哲最後向市民喊話，「快篩、全面疫苗施打、普篩PCR、疫調、匡列、隔離，一步一步抓出潛伏黑數。因此今天的確診數字，不要太緊張，這是大規模篩檢的必然結果。我們已經在這區的市場工作者全面施打疫苗，再把社區潛伏的黑數也抓出來，才有解決的一天。各位市場的朋友，辛苦了！我們會努力，讓各位儘快安全、安心的回到工作崗位！」（編輯：倪浩軒）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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