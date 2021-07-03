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瑞士國家電視台：台灣在中國壓力下獲國際支持

▲中國共產黨7月1日慶祝建黨百年，瑞士德語國家電視台當天報導時提醒西方正視中國挑戰，指出在中國壓力下，台灣獲得更多國際支持。示意圖。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲中國共產黨7月1日慶祝建黨百年，瑞士德語國家電視台當天報導時提醒西方正視中國挑戰，指出在中國壓力下，台灣獲得更多國際支持。示意圖。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中央社

2021-07-03 06:30:43

（中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電）中國共產黨7月1日慶祝建黨百年，瑞士德語國家電視台當天報導時提醒西方正視中國挑戰，並訪問駐瑞士代表黃偉峰及瑞士國會議員及學者，指出在中國壓力下，台灣獲得更多國際支持。

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瑞士德語國家電視台（SRF Tagesschau）在7月1日晚間新聞中報導中國共產黨大肆慶祝建黨百年，同時以「中國國家主席習近平威脅台灣」為題，報導中國威脅下台灣處境。新聞主播表示，「至今中國認為這民主治理的島嶼，是中華人民共和國的一部分，但台灣和世界其他國家不這樣認為」。

黃偉峰受訪時表示，「現在中國對台灣進行3種戰爭：心理戰、媒體戰及法律戰，以這3種陣線恫嚇台灣。此外，中國還進行圍繞著島嶼的軍事行動，例如航空母艦開進台灣海峽」。

新聞另採訪蘇黎世大學助理教授葛蘭諾（SimonaGrano）及瑞士國會下議院外委會主席穆瑟（TianaAngelina Moser）。

葛蘭諾認為，隨著北京施加壓力越大，台灣獲得西方的支援快速增加。自美國總統拜登上台以來，可以觀察到國際立場轉變，西方民主政體推動結盟，其中包含台灣。

穆瑟則提到下議院近期通過改善與台灣關係的提案，強調瑞士與台灣的關係應該得到更強的關注，呼籲瑞士面對中國時應更強悍，必須堅持價值。

瑞士下議院外交委員會6月25日以19票贊成、6票棄權及無人反對，通過一具拘束力決議，要求聯邦政府提出報告，說明如何強化和改善與台灣經貿、科技、政治、文化等合作關係。這是瑞士外委會史上首次通過具有拘束力的友台決議案。

瑞士除國會發出強化與台灣關係的呼聲外，瑞士政府近期也展現歡迎台灣民眾的具體行動，日前宣布自6月26日凌晨起，台灣已不在風險國家及地區名單內。台灣旅客持2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸檢測（PCR）陰性證明或疫苗接種證明，均可入境瑞士，且無需隔離檢疫。（編輯：周永捷）1100702

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