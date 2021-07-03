瑞士國家電視台：台灣在中國壓力下獲國際支持

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黃偉峰受訪時表示，「現在中國對台灣進行3種戰爭：心理戰、媒體戰及法律戰，以這3種陣線恫嚇台灣。此外，中國還進行圍繞著島嶼的軍事行動，例如航空母艦開進台灣海峽」。
新聞另採訪蘇黎世大學助理教授葛蘭諾（SimonaGrano）及瑞士國會下議院外委會主席穆瑟（TianaAngelina Moser）。
葛蘭諾認為，隨著北京施加壓力越大，台灣獲得西方的支援快速增加。自美國總統拜登上台以來，可以觀察到國際立場轉變，西方民主政體推動結盟，其中包含台灣。
穆瑟則提到下議院近期通過改善與台灣關係的提案，強調瑞士與台灣的關係應該得到更強的關注，呼籲瑞士面對中國時應更強悍，必須堅持價值。
瑞士下議院外交委員會6月25日以19票贊成、6票棄權及無人反對，通過一具拘束力決議，要求聯邦政府提出報告，說明如何強化和改善與台灣經貿、科技、政治、文化等合作關係。這是瑞士外委會史上首次通過具有拘束力的友台決議案。
瑞士除國會發出強化與台灣關係的呼聲外，瑞士政府近期也展現歡迎台灣民眾的具體行動，日前宣布自6月26日凌晨起，台灣已不在風險國家及地區名單內。台灣旅客持2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸檢測（PCR）陰性證明或疫苗接種證明，均可入境瑞士，且無需隔離檢疫。（編輯：周永捷）1100702