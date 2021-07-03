加拿大原民兒童醜聞惹眾怒　兩英女王雕像遭推倒

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今天是加拿大國慶日「加拿大日」（Canada Day），傳統上全國各地有許多慶祝活動。但今年加拿大許多城市取消國慶日活動，因為近期爆發的原住民兒童醜聞令加拿大人必須面對過往殖民歷史。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，這天將是「反省時刻」。
加拿大卑詩省（British Columbia）和薩克其萬省（Saskatchewan）的原住民寄宿學校遺址共發現近1000個無名塚，這些學校主要由天主教會運作，資金則來自政府。
這類寄宿學校在長達165年間拆散原住民兒童和他們的家庭，並讓他們蒙受營養不良及身體和性虐待，甚至直到1996年才結束。加拿大真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）於2015年稱呼這是「文化上種族滅絕」（cultural genocide）。
在曼尼托巴省（Manitoba）省會溫尼伯（Winnipeg），位在省議會外一座維多利亞女王雕像被拉倒，引發民眾歡呼。附近一座伊麗莎白女王雕像也被拉倒。
伊麗莎白二世是現任加拿大國家元首。維多利亞則在1837至1901年統治加拿大，當時加拿大屬於大英帝國一部分。
今天在加拿大金融重鎮多倫多，也出現支持原住民兒童的示威活動。首都渥太華則有數千人參加「取消加拿大日」（#CancelCanadaDay）遊行，表達對原住民寄宿學校受害者和倖存者的支持。
加拿大其他各地也有相關守夜和集會活動，許多參加者身著已成為這場運動象徵的橘色衣服。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100702