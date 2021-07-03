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加拿大原民兒童醜聞惹眾怒　兩英女王雕像遭推倒

▲加拿大有幾所原住民學校遺址近日發現無名塚，埋有數百名兒童遺骸，引發民眾憤怒。抗議人士在加拿大城市溫尼伯將英國女王維多利亞和伊麗莎白二世的雕像推倒洩憤。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大有幾所原住民學校遺址近日發現無名塚，埋有數百名兒童遺骸，引發民眾憤怒。抗議人士在加拿大城市溫尼伯將英國女王維多利亞和伊麗莎白二世的雕像推倒洩憤。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-03 06:18:29

（中央社加拿大溫尼伯1日綜合外電報導）加拿大有幾所原住民學校遺址近日發現無名塚，埋有數百名兒童遺骸，引發民眾憤怒。抗議人士今天在加拿大城市溫尼伯將英國女王維多利亞和伊麗莎白二世的雕像推倒洩憤。

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路透社報導，一群人高喊「種族滅絕不值得驕傲」（no pride in genocide）口號，隨後將維多利亞女王（Queen Victoria）和伊麗莎白二世女王（QueenElizabeth II ）的雕像拉倒。

今天是加拿大國慶日「加拿大日」（Canada Day），傳統上全國各地有許多慶祝活動。但今年加拿大許多城市取消國慶日活動，因為近期爆發的原住民兒童醜聞令加拿大人必須面對過往殖民歷史。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，這天將是「反省時刻」。

加拿大卑詩省（British Columbia）和薩克其萬省（Saskatchewan）的原住民寄宿學校遺址共發現近1000個無名塚，這些學校主要由天主教會運作，資金則來自政府。

這類寄宿學校在長達165年間拆散原住民兒童和他們的家庭，並讓他們蒙受營養不良及身體和性虐待，甚至直到1996年才結束。加拿大真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）於2015年稱呼這是「文化上種族滅絕」（cultural genocide）。

在曼尼托巴省（Manitoba）省會溫尼伯（Winnipeg），位在省議會外一座維多利亞女王雕像被拉倒，引發民眾歡呼。附近一座伊麗莎白女王雕像也被拉倒。

伊麗莎白二世是現任加拿大國家元首。維多利亞則在1837至1901年統治加拿大，當時加拿大屬於大英帝國一部分。

今天在加拿大金融重鎮多倫多，也出現支持原住民兒童的示威活動。首都渥太華則有數千人參加「取消加拿大日」（#CancelCanadaDay）遊行，表達對原住民寄宿學校受害者和倖存者的支持。

加拿大其他各地也有相關守夜和集會活動，許多參加者身著已成為這場運動象徵的橘色衣服。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100702

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