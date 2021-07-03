疫情期心肌梗塞竟多拖40分鐘　學會提醒保心三招

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台灣目前60歲以上長者新冠肺炎重症率超過兩成，死亡名單更高達9成都是60歲以上且多有慢性病史者，台灣老人急重症醫學會理事長暨馬偕紀念醫院總院副院長葉宏一醫師指出，冠心病的高風險族群如高血壓、血脂異常、高血糖以及慢性腎臟功能不良或有過心肌梗塞病史者，若身體出現異狀如胸痛、胸悶、上腹痛，合併呼吸困難、冒冷汗，且症狀持續超過30分鐘，就要懷疑是急性心肌梗塞，請叫救護車送醫，切勿拖延。
有鑒於此，台灣心肌梗塞學會與台灣老人急重症醫學會共同強調，慢性病患於疫情期間，因宅在家中往往飲食增量、運動減少、服藥不規律及延遲就醫，造成風險大幅上升，心肌梗塞可能因此增加。建議病人應積極遵循醫囑用藥、控制健康指數，除避免心肌梗塞發作，萬一不幸感染新冠肺炎後也降低發展成重症的風險。目前全台心臟病急救的醫療量能充足，且實施高規格感染控制，呼籲高風險族群以【保心三招：規律用藥、備小卡、急送醫】關注自身健康，懷疑出現心肌梗塞症狀時，要立即呼叫救護車就醫，為自己及醫療團隊爭取黃金急救時間。
分秒必爭！ 心導管介入治療前需等30分鐘新冠肺炎快篩
新冠肺炎疫情爆發以來，各國心肌梗塞的急救與住院比率降低了約20-80%，台灣在今年五月疫情再次升溫後，也觀察到心肌梗塞就醫率的下降。黃偉春理事長指出，目前台灣醫界針對疫情期急性心肌梗塞治療應變之共識，基本原則是需等待抗原快篩與定性PCR核酸檢測為陰性(30-60分鐘)，始能進一步積極介入治療，而抗原快篩與定性PCR核酸檢測，以及定量PCR核酸檢測(1-4小時)，會根據檢測技術不同而有時間差異，因此，能自察症狀並縮短到院救治的時間十分關鍵。
黃偉春理事長表示，疫情期間，心導管室多配合醫療降載、保留量能，更規劃團隊防疫分組、路線分流，加強消毒，並執行高規格防護方案，全台的心臟科團隊全力備戰防疫期的急性心肌梗塞救治工作，提醒民眾不要擔心醫療能量，並應同時關注自身健康的維護。
遵從醫囑！ 慢性病良好控制可降低新冠肺炎重症風險
葉宏一理事長指出，從五月開始，三高病人的回診、領藥率都明顯降低，有病人甚至自行減藥一半，進一步詢問也多是因擔憂入院染疫的風險，但慢性疾病病人於疫情期間更應積極遵循醫囑用藥，尤其是有心肌梗塞病史者，每七人就有一人會在一年內復發，若未妥善控制三高、不遵循醫囑服用抗血小板等藥物，復發機率會更高，但遵循醫囑不只避免心肌梗塞發作，更可降低萬一感染新冠肺炎後發展成重症的風險。
世界衛生組織(WHO)數據顯示，感染新冠肺炎的死亡率中，糖尿病病人為一般人的8倍，心血管疾病病人更為一般人的11倍，葉宏一理事長說明，慢性疾病病人發展成重症肺炎、甚至死亡的機率較高，因此，慢性病人良好控制疾病與防疫本身同等重要。
為提高病人的回診意願，目前有許多醫院推出防疫期安心就診方案，包含提供遠距視訊門診、戶外安心門診、戶外慢箋領藥。葉宏一理事長以馬偕醫院經驗為例，除了視訊門診，也提供戶外安心門診，對於不擅使用遠距視訊方案的民眾是另一個疫情期就醫選擇，民眾可於院外專區透過醫護人員協助使用視訊裝備，與院內診間的醫師連線問診，並於戶外領藥處取藥，全程不進入院內。黃偉春理事長分享高雄榮總也已開辦遠端視訊門診，並將慢性病連續處方箋領藥處改至戶外，病人先於網路預約後，於院外慢箋發藥處領藥即可。
保心三招！ 雙學會教你自救超前部屬 提高急救效率
根據衛福部最新統計，2020年國人十大死因整體死亡率下降，死因首位癌症十二年來更首見負成長，但位居第二的心臟疾病死亡率卻較2019年增加3%，並且糖尿病及高血壓等慢性疾病亦都上升，疫情期間，民眾不應輕忽對慢性病的管理，並應留意心梗症狀盡速就醫。
台灣心肌梗塞學會及台灣老人急重症醫學會提醒，防疫時期的就醫流程與日常或許有不同，但醫療團隊仍全力提供最好的救治品質，請民眾務必積極做好疾病管理，安心度過防疫期。呼籲心臟病的高風險族群如三高、慢性腎臟病、有心肌梗塞病史者為健康超前部屬，依照【保心三招：規律用藥、備小卡、急送醫】做好準備：
一、 規律用藥: 慢性病患應遵循醫囑，切勿自行減藥避免復發，疫情期仍可透過安心就診方案定時回診拿藥，包含各醫院提供之遠端視訊門診、戶外安心門診、戶外慢箋領藥。
二、 備小卡: 民眾可於健保卡旁放置就醫小卡，填入慢性病史、用藥資訊、就診醫院，並告知同住者或打119時告知小卡上資訊，救護人員能更精準判別病情後送正確醫院，也幫助到院後醫師精準用藥、提高診治效率。
三、 急送醫: 謹記心肌梗塞症狀保命口訣：「心痛喘、冒冷汗，卡緊叫，救護車！」，出現症狀時立即呼叫119送醫，防疫期間也切勿忍耐症狀。若救護車到達前已休克昏迷，旁人應協助對病人進行人工呼吸(CPR)搶救，若現場有第三人請至最近的體外去顫器(AED)地點取回機器來搶救。
資料來源：健康醫療網 疫情期心肌梗塞竟多拖40分鐘 學會提醒保心三招
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