羽球／手握一枚銅牌 安賽龍：希望東奧能換成更好的顏色
東京奧運本月即將開打，丹麥羽球名將安賽龍(Viktor Axelsen)非常渴望能夠再獲得一枚奧運獎牌，在接受國際羽聯(BWF)採訪時，他也透露自己目前的近況，以及對接下來奧運賽事的想法。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-03 09:25:03
安賽龍近年獨霸歐洲，而在國際舞台上，除了桃田賢斗、其他男單選手的成績也難和他匹敵。在經過傷病影響的2020年後，安賽龍在2021年取得一個很好的開局，連續拿下泰國公開賽和豐田泰國賽的冠軍。
今年27歲的安賽龍過去在里約奧運曾經戰勝林丹拿下銅牌，現在他有更大的目標，「我家裡有一枚銅牌，我想將它換成一枚更好的顏色。這是我的夢想，也是我的目標。曾經的我遇到過很多傷病挑戰，沒能發揮出自己最好的狀態，這次在資格賽階段有這麼強勢的結尾讓我信心大增。」
「對我來說，我需要製定一個計劃，然後以最好的方式執行它。」安賽龍表示，「但這我一直很享受這個過程。我享受努力訓練的過程，希望在奧運會上能取得好成績。」
安賽龍今年難以置信參加了32場比賽獲得了4個冠軍，現在他專注於自己的體能狀態以及戰技準備，希望在生涯第2次奧運參賽能獲得更好的成績。