直播／醫護進駐環南市場採檢站！最新疫情陳時中親自說明

台北市環南批發市場，昨(2)天驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，第一時間也親自前往環南批發市場現場掌握相關狀況，並且承諾會儘速進駐採檢站，針對相關有活動史的民眾、攤商等擴大採檢，相關醫療團隊北榮等醫護人員，也在清晨抵達現場，

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指揮中心統計，截至2日，國內累計1,411,572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,395,446例排除)，其中14,911例確診，分別為1,176例境外移入，13,682例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計676例COVID-19死亡病例，其中668例本土，個案居住縣市分布為新北市343例、臺北市256例、基隆市21例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。