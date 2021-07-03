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陳文成遇害40年　游錫堃：矢志讓轉型正義法制更完善

▲立法院長游錫堃表示，反思陳文成遇害40年，未來要讓轉型正義相關法制更加完善。(圖／資料照)
▲立法院長游錫堃表示，反思陳文成遇害40年，未來要讓轉型正義相關法制更加完善。(圖／資料照)

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-03 09:27:04｜2021-07-03 09:32:22

1981年7月3日旅美博士陳文成陳屍在台大校園至今正好滿40周年，但死因仍遭質疑疑點重重。立法院長游錫堃今（3）日凌晨透過臉書撰文表示，此事一直在提醒，台灣的民主自由是如何的難得而珍貴，未來除要讓轉型正義的相關法制更加完善，也要呼籲大家，面對香港、新疆、西藏人權遭受嚴重迫害，中共運用外交、軍事、疫苗各種手段，對我國無所不用其極之際，國人更應該團結一起，珍惜得來不易的自由與民主。

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游錫堃指出，1981年到1984年之間，戒嚴時期執政的國民黨被指責用暗殺的方式來鞏固政權，先是1981年發生林宅血案，1982年的陳文成命案，1984年的江南命案。至今，唯有發生在美國的江南命案由FBI破案，而林宅血案和至今已屆40年的陳文成命案仍未找出真兇。

游錫堃說，在白色恐怖年代，這是統治者一開始就刻意混淆事實、銷毀資料、絕不能輕易動搖統治基礎的命案。儘管轉型正義的工程已經啟動，追查真相之路卻仍然如此困難，在在顯露出40年前極權統治者的不義本質，也更凸顯出當年追求自由民主的人士，是冒著如何鋪天蓋地趕盡殺絕的龐大代價！而今日台灣的民主自由，是如何難得而珍貴。

游錫堃表示，陳文成博士遇害40年的這一天，矢志讓轉型正義的相關法制更加完善，也要呼籲大家，面對香港、新疆、西藏人權遭受嚴重迫害，中共運用外交、軍事、疫苗各種手段，對我無所不用其極之際，更應該團結一起，珍惜得來不易的自由與民主。

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
78.46%21.54%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.94%13.06%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.99%82.01%
2021-06-29-2021-07-03
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