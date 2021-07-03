爭取疫苗遭批政治表演　藍：請民進黨勿帶有色眼鏡

國民黨主席江啟臣與4縣市昨日發出公開信，籲政府授權地方政府購買疫苗，遭民進黨批是政治表演。國民黨發言人洪于茜回應說，請民進黨不要什麼東西都扯到政治操作，地方首長與民間團體同樣是想為國人爭取到更多的疫苗，秉持相同立場，盼在足夠的疫苗採購量下，擴大施打率，早日達成集體免疫目標。請民進黨不要因為帶著有色眼鏡，就將全民的利益排出在外。
記者余祥／台北報導
2021-07-03 09:43:02｜2021-07-03 09:43:24
洪于茜也質疑，民進黨的邏輯，難道是認為要等到庫存見底再來採購疫苗？政府在部署防疫作業上，很多地方動作都太慢，一個口令甚至喚不到一個動作，各縣市都在全力拚打疫苗，但重點在於疫苗總量根本不足。
她說，台灣目前疫苗到貨量約527萬劑，其中有3/4、374萬劑是有幸得到美日捐贈，但自購疫苗到貨率才5％，陳時中說目前無法確定如期讓國人打到第二劑疫苗，因此他說：「先求廣，再求強度」，證明台灣在疫苗取得上，強度嚴重不足，廣度也遠遠需要加強。
另外，中選會也因為擔憂疫情傳播風險，而將四項重要的公投案投票延後至年底（12/18），所有暫時無法解封的因子，背後都直指疫苗覆蓋率不足問題。中選會的決議也等同承認疫苗不足就是現行困境。
她強調，在野黨並不會要求執政者表達感謝，只盼給予共同攜手合作的空間，請民進黨不要再扭曲在野黨的用心。
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