環南市場累計已有111人確診！陳時中：今日場內增篩檢站

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另外，指揮中心針對第一果菜市場新設採檢站，指揮官陳時中也解釋，他實際視察有看到大家工作很辛苦，但相關區域離市場有距離，造成篩檢困難，陳強調，那樣的動線無法採檢完成，所以把區域清空，希望在市場內設篩檢站，能迅速讓大家受採意願增高。
陳時中強調，北市政府在周邊也設採檢站，過去因為環南擴大篩檢後找出40多位，所以中間可能有關聯性，應該要面對問題，把有可能的人都找出來，目前行動相對迅速，對傳播鏈阻斷應該都有幫助。
陳時中表示，全民都要當積極防疫者，針對各行業防疫管理應變措施，希望積極預防，包含人員健康管理、人流管制、落實人員衛生行為、個人防護裝備建議，以及環境清消。另外，除了積極預防作為，每個單位都要準備即時應變作為，像是重新盤點場域相關活動人員並且造冊，以及經衛生主管機關匡列為接觸者之人員，應進行採檢及落實人員衛生行為等。
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