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環南市場累計已有111人確診！陳時中：今日場內增篩檢站

▲王必勝（圖左2）進駐聯合前進指揮所擔任前進指揮官，將執行環南市場的疫情控制。（圖／翻攝自王必勝臉書）
▲王必勝（圖左2）進駐聯合前進指揮所擔任前進指揮官，將執行環南市場的疫情控制。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-03 14:45:05

台北市環南批發市場，昨(2)天驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，也在第一時間親自前往環南批發市場現場掌握相關狀況，針對環南市場，指揮中心決定跟北市府成立聯合前進指揮所，今天起設立臨時篩檢站，擴大篩檢。

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指揮中心指揮官陳時中也公布台北三個市場的確診個案數，其中第一市場有88人、第二市場有21人，最多則是落在環南市場，累計已經有111人確診，指揮官陳時中強調，目前國內本土疫情控制的情況，相對是好的。

另外，指揮中心針對第一果菜市場新設採檢站，指揮官陳時中也解釋，他實際視察有看到大家工作很辛苦，但相關區域離市場有距離，造成篩檢困難，陳強調，那樣的動線無法採檢完成，所以把區域清空，希望在市場內設篩檢站，能迅速讓大家受採意願增高。

陳時中強調，北市政府在周邊也設採檢站，過去因為環南擴大篩檢後找出40多位，所以中間可能有關聯性，應該要面對問題，把有可能的人都找出來，目前行動相對迅速，對傳播鏈阻斷應該都有幫助。

陳時中表示，全民都要當積極防疫者，針對各行業防疫管理應變措施，希望積極預防，包含人員健康管理、人流管制、落實人員衛生行為、個人防護裝備建議，以及環境清消。另外，除了積極預防作為，每個單位都要準備即時應變作為，像是重新盤點場域相關活動人員並且造冊，以及經衛生主管機關匡列為接觸者之人員，應進行採檢及落實人員衛生行為等。

▲7月3日全台確診病例分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月3日全台確診病例分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月3日全台確診病例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月3日全台確診病例。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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