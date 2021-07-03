台灣又輸出確診！陳時中：每個國家都有黑數、包括台灣
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今(3)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增76例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增10例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-03 15:10:20｜2021-07-03 15:21:44
針對近日頻傳台灣輸出確診個案到中國大陸，對此有專家學者質疑，台灣有確診黑數潛藏社區，對此陳時中直接回應：「每個國家都有黑數，因為大規模的全球傳播，每個地方包括台灣都會有黑數」。
陳時中提到，去年還可以說可能沒有，因為有長期零確診，真的有病人的話，應該會有發病的情況，但是現在台灣確實會有潛在、隱形傳播者在，每個人都要提高警覺。
陳時中也呼籲，接到細胞簡訊的民眾，如果6/8以後有症狀的，一定要採檢，他強調，防疫人人有責是很重要的，對防疫會更精進、更有效果。
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