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台灣又輸出確診！陳時中：每個國家都有黑數、包括台灣

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨（2）日上午前往環南批發市場了解疫情，並宣布與北市成立聯合前進指揮所。（圖／指揮中心提供）
▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨（2）日上午前往環南批發市場了解疫情，並宣布與北市成立聯合前進指揮所。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-03 15:10:20｜2021-07-03 15:21:44

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今(3)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增76例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增10例死亡個案。

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針對近日頻傳台灣輸出確診個案到中國大陸，對此有專家學者質疑，台灣有確診黑數潛藏社區，對此陳時中直接回應：「每個國家都有黑數，因為大規模的全球傳播，每個地方包括台灣都會有黑數」。

陳時中提到，去年還可以說可能沒有，因為有長期零確診，真的有病人的話，應該會有發病的情況，但是現在台灣確實會有潛在、隱形傳播者在，每個人都要提高警覺。

陳時中也呼籲，接到細胞簡訊的民眾，如果6/8以後有症狀的，一定要採檢，他強調，防疫人人有責是很重要的，對防疫會更精進、更有效果。

▲7月3日全台確診病例分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月3日全台確診病例分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月3日全台確診病例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月3日全台確診病例。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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