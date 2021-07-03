NBA／結束壟斷！9年後首度不是詹皇、柯瑞或雷納德奪冠
隨著太陽淘汰快艇晉級總冠軍賽，這是自2010-11賽季以來，首度沒有這3人Kawhi Leonard(雷納德)、Stephen Curry(柯瑞) 、「詹皇」LeBron James參與其中，終結10年來3人壟斷冠軍賽奇特現象。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-03 10:37:30
《Bleacher Report》記者Farbod Esnaashari指出，這是2012年以來首次，Leonard、Curry和James在賽季結束後無法成為NBA總冠軍。James在2011年打進總冠軍賽，但最後不敵小牛(現稱獨行俠)收下亞軍。
James在2012、2013、2016和2020年分別為熱火、騎士和湖人奪冠，Curry在2015年、2017年、2018年率勇士拿下3冠，Leonard則是2014年和2019年身披馬刺和暴龍戰袍奪冠，這3巨星壟斷世代。
今年Curry領軍的勇士在附加賽遭淘汰，連2年無緣季後賽，James率領的紫金兵團則在首輪不敵太陽，無法衛冕，Leonard的快艇同樣敗給太陽，錯失西區冠軍和總冠軍賽門票。
今年總冠軍賽對戰組合還有一方尚未出爐，太陽對手將是公鹿、老鷹之間的勝者，公鹿目前以3比2取得「聽牌」，G6將在明天上午8點30登場(台灣時間)。