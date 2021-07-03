日本為台灣而戰的可能性增加　外媒：宮古海峽是關鍵

英國《金融時報》(Financial Times)近日曾引述消息人士報導，自美國前總統川普(Donald Trump)執政最後一年起，美日兩國就已針對可能爆發的軍事衝突，展開嚴肅的軍事推演，包含台海兩岸的緊張情勢。雖然美國國防部發言人柯比(John Kirby)低調不願證實細節，中國外交部也要外界勿再渲染「中國威脅論」，但日本防衛大臣岸信夫昨(2日)在例行記者會上，又重申台灣情勢穩定對於日本安全保障至關重要，日本有必要注意中國的軍事動向。與此同時，美國《富比士》(Forbes)雜誌也刊載了一篇分析報導，認為日本為台灣而戰的可能性正在增加，最可能的介入點是宮古海峽。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-03 10:41:53
報導指出，美國在日本沖繩和本州有空軍基地，在橫須賀和佐世保的港口也有駐軍，不過若真想抵制中國的侵略，不只需要美軍從駐日基地戰鬥，日本本身也要參與到計畫中。目前，美國太平洋艦隊只有約200艘戰艦，比中國的360艘第一線戰艦還少，如果日本加入美國為台灣而戰，雙邊在區域的軍事實力則有機會拉平，特別日本戰艦大都是重武裝，東京艦隊有36艘驅逐艦，大部分都有神盾戰鬥系統，還有22艘全球最大的柴電攻擊潛艇。
報導也提到，日本海軍正在把2艘直升機航空母艦，改裝為運載飛機的航空母艦，可以運載F-35B戰機，而若美日合作保衛台灣，關鍵地點是宮古海峽，這條介於沖繩和宮古島之間的狹窄水道，不僅與台灣距離不到500公里，也是北京可能選擇的侵台路線之一，北京近期頻繁的海空軍事行動，也是在試圖探索接近台灣的辦法。
分析認為，中國有2種方法可以突破進入菲律賓海，第1種就是繞過或航海通過台灣南端巴士海峽，但這個選擇其實相當危險，因為台灣對此有所戒備，正在打造超過200架全新或升級的F-16戰機，任務之一就是巡邏巴士海峽。
至於第2種選擇就是從宮古海峽，而這也是中國航空母艦「遼寧號」今年4月做的安排。當時日本防衞省聲稱，此次動向是中國在東海加強海洋進出的一環，將對中方動向保持警戒。
分析最後提到，如果日本加入戰爭，宮古海峽就會成為全世界最危險的海域之一，日本願意派兵為台灣而戰，顯然會讓中國的入侵計畫變得複雜，目前日本已經在宮古海峽附近的島嶼安裝了新雷達和反艦飛彈，也正在購買F-35B戰鬥機，計劃從這些島嶼起飛。