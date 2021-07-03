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好市多必敗泡麵？他端出「超狂配料」　網全跪了：搬兩箱

▲一名男網友分享他認為去好市多必買的「泡麵」，但他一端出煮好的泡麵以後，超狂的配料也讓網友嗨翻，開玩笑直呼「直接搬兩箱」。（示意圖／公關照片）
▲一名男網友分享他認為去好市多必買的「泡麵」，但他一端出煮好的泡麵以後，超狂的配料也讓網友嗨翻，開玩笑直呼「直接搬兩箱」。（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 11:59:27

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，就有一名男網友分享他認為去好市多必買的「泡麵」，但他一端出煮好的泡麵以後，超狂的配料也讓網友嗨翻，開玩笑直呼「直接搬兩箱」。

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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示他認為這款金螃蟹泡麵，是到好市多的必敗之物，而他也接著分享自己料理該泡麵的成品照，並表示「簡單的料理，華麗的出場」。

豈料，這個看似簡單的泡麵料理，一旁的配料竟然是超豪華的「波士頓大龍蝦」。從他PO出的照片可以看到，在濃郁湯汁、半熟蛋點綴下的泡麵中，竟然還藏有超大隻的波士頓龍蝦，超華麗浮誇的配料，讓人看了食指大動、口水直流。

▲男網友分享好市多必敗泡麵，不過他一端出，超狂的「龍蝦配料」也讓網友狂驚呼。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲男網友分享好市多必敗泡麵，不過他一端出，超狂的「龍蝦配料」也讓網友狂驚呼。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「下次泡麵這樣吃」、「同一款泡麵你那一碗感覺好吃N倍，太有食慾了」、「我買的裡面沒有龍蝦...」、「可惜浪費了一隻波士頓…」、「會不會有人以為波士頓龍蝦是裡面附的」、「到底為什麼可以浮誇成這樣，又不討人厭」、「有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥」、「猛！我頂多貢丸、肉片、魚餃、一顆蛋，原來我不夠豐盛」。

另外，還有網友開玩笑直呼「這泡麵裡面有龍蝦？明天來去搬兩箱」、「圖文不符，螃蟹怎麼變龍蝦」、「別騙我哦，那是龍蝦不是螃蟹」、「會不會之後有人PO文說沒有龍蝦要退貨了」。（編輯：郭佩蓉）

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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
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87.58%12.42%
2021-06-30-2021-07-04

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重要，疫苗標示不同
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