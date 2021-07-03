日本神奈川及靜岡降雨破紀錄　兩天雨量逾7月全月

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神奈川縣平塚市研判流經市區的金目川等河川水位上漲有致災之虞，今天上午發布防災最高等級的5級警戒「緊急安全確保」。
日本內閣府表示，這是今年修正災害對策基本法後，首度發布的「緊急安全確保」。
平塚市政府在發布5級警戒後，呼籲市內約8萬9000個家戶、總計約19萬8000人，在建築物內儘量往高處移動。
氣象廳表示，神奈川縣箱根町到今天上午9時20分為止的24小時降雨量多達540毫米，靜岡縣御殿場市也觀測到385毫米的雨量。
西日本及東日本靠日本海地區等地，4日到5日大氣狀態十分不穩定，部分地區可能降下大雨。
TBS電視台報導，「緊急安全確保」是5階段警戒中危險性最高的5級警戒，意指被發布地區已經發生或逼近發生淹水災情。
平塚市政府呼籲，住在河川流域附近居民如果尚未前往避難，在建物內應立即移往較高處。
日本放送協會（NHK）報導，根據當地民眾在推特上所發布的影片可以看到，在金目川支流河內川附近，已有道路被水淹沒，不少車輛泡在水中；從在停車場內行走的人來看，水位大概到人的膝蓋處。
截至今天上午10時的48小時降雨量，神奈川縣箱根町累績達680.5毫米，靜岡縣御殿場市也有492.5毫米，雙雙超過當地往年7月平均整個月的累積雨量。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100703