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跟英國交換「快過期」疫苗失敗　以色列百萬劑輝瑞恐報廢

▲以色列的新冠疫苗接種率，在全球名列前茅，但也面臨疫苗過剩的問題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列的新冠疫苗接種率，在全球名列前茅，但也面臨疫苗過剩的問題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-03 12:09:30｜2021-07-03 12:10:29

以色列的新冠疫苗接種率在全球名列前茅、覆蓋率高，雖然為抗疫帶來很大的幫助，不過也因此產生疫苗過剩的問題。一批總量約140萬劑的輝瑞疫苗(Pfizer-BioNTech)，即將於7月底到期，先前以色列曾向英國提議疫苗交換，一方面防止疫苗浪費，一面也能對英國的疫苗接種有所助益。不過根據以色列媒體報導，這份協商已因技術問題破局，這批疫苗恐怕將面臨過期報廢的危機。

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綜合《以色列時報》等外媒報導，由於目前疫苗數量過剩，以色列原打算將一批逾100萬劑、將於7月30日到期的輝瑞疫苗送去英國，做為交換，英國也會在從輝瑞採購的疫苗於9月份到貨後，再交予以色列。不過以色列外交部發言人表示，雖然雙方都有意願進行疫苗交換，但礙於技術問題，至終沒能談成。

報導指出，如果以色列找不到其他潛在交易對象，輝瑞藥廠又拒絕認可延長疫苗有效期的話，這批價值上億美元的疫苗可能會在幾週後被丟棄。目前除了英國，以色列也正與另外2個國家接觸，可能會就互換協議達成一致。

先前以色列也曾試圖與巴勒斯坦交換百萬劑疫苗，但遭到對方拒絕，認為沒有必要接受別人家快過期的疫苗，會試著直接從輝瑞藥廠訂購。

目前，以色列有65%成年人接種完整的2劑疫苗，雖然因為Delta變種毒株流行，使得確診數近日又開始增加，但重症比例明顯下降，2週內僅有1例死亡，被認為大規模全國疫苗接種活動，在很大程度上確實能防止重症和死亡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
81.4%18.6%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.58%12.42%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.47%81.53%
2021-06-29-2021-07-03
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