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市場確診連環爆　學者憂隱形傳播鏈：周圍都需定期篩檢

▲台大公衛學院教授陳秀熙表示，就算市場專案已要求進出人員要持有陰性報告並定期採檢，恐怕還是不夠，周邊的社區也需要定期篩檢。（圖／NOWnews資料照）
▲台大公衛學院教授陳秀熙表示，就算市場專案已要求進出人員要持有陰性報告並定期採檢，恐怕還是不夠，周邊的社區也需要定期篩檢。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-03 13:30:00

北農群聚案還沒告一段落，環南市場也出現大規模感染，公衛學者擔憂，以此次感染爆發看來，應是隱形的潛在感染鏈，但是要準確掌握很困難，因為產業的特性較為複雜，往後在世界大流行還沒有結束之前，不只是市場，連周邊社區都需要定期採檢。

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環南市場昨（2）日爆出41人PCR採檢陽性，台北市政府和疫情指揮中心也再次進入戰備狀態，匡列151人，除了市場封閉三天休市清消，指揮中心與北市府也成立聯合指揮所，擴大周邊篩檢並加速疫調及接觸者匡列，還發出8萬多則細胞警示簡訊。

台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，從環南群聚可以看出來隱形感染鏈已經在社區存在，但是要掌握相當困難，尤其農產公司的產業鍊又更複雜，從生產、供應到消費，「到底是從生產供應來看還是消費者帶進去？」另外也可能因為工作性質、牽涉到臨時派遣工，就算有做好防疫措施，病毒也仍有機率擴散。

陳秀熙認為，就算市場專案已要求進出人員要持有陰性報告並定期採檢，恐怕還是不夠，周邊的社區也需要定期篩檢，「而且在世界大流行結束之前都要持續來做。」這也是各界討論到若往後真的降級解封，也要持續進行的。

隱形傳播鏈也代表著可能存在無症狀感染者，除了在台流行的英國變種病毒外，屏東爆發的印度Delta變種病毒也應該正視，對於變種病毒陸續出現，是否有更高機率存在潛在感染者？陳秀熙說明，由於各國的流行狀況、流行的病毒和疫苗品牌、施打覆蓋率都有不同，所以目前還缺乏可以運用的實證資料，不過經過此次幾度大規模的擴大採檢後，未來才會比較清楚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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