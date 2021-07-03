市場確診連環爆　學者憂隱形傳播鏈：周圍都需定期篩檢

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台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，從環南群聚可以看出來隱形感染鏈已經在社區存在，但是要掌握相當困難，尤其農產公司的產業鍊又更複雜，從生產、供應到消費，「到底是從生產供應來看還是消費者帶進去？」另外也可能因為工作性質、牽涉到臨時派遣工，就算有做好防疫措施，病毒也仍有機率擴散。
陳秀熙認為，就算市場專案已要求進出人員要持有陰性報告並定期採檢，恐怕還是不夠，周邊的社區也需要定期篩檢，「而且在世界大流行結束之前都要持續來做。」這也是各界討論到若往後真的降級解封，也要持續進行的。
隱形傳播鏈也代表著可能存在無症狀感染者，除了在台流行的英國變種病毒外，屏東爆發的印度Delta變種病毒也應該正視，對於變種病毒陸續出現，是否有更高機率存在潛在感染者？陳秀熙說明，由於各國的流行狀況、流行的病毒和疫苗品牌、施打覆蓋率都有不同，所以目前還缺乏可以運用的實證資料，不過經過此次幾度大規模的擴大採檢後，未來才會比較清楚。
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