路竹街頭飄屍臭　通緝犯跌落窄巷身亡4天才被發現

高雄路竹區昨（2）日下午驚傳有屍體卡在狹窄的防火巷，民眾聞到惡臭後報警，警方獲報到國昌路某民宅後方防火巷勘查，發現死者是一名36歲的黃姓竊盜通緝犯，轄區警方研判，黃男應是警方在6月29日盤查時逃逸的其中一名通緝犯，疑似在逃逸過程中失足跌落死亡，沒想到卻在4天後，因傳出惡臭才被民眾發現並報警處理。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-03 12:23:01｜2021-07-03 13:03:40
湖內警分局昨日接獲民眾報案，稱國昌路某民宅後方防火巷出現一具男性遺體，員警到場發現該防火巷僅能由內部開啟，開啟後發現有一名男子呈坐臥姿勢，身體腫脹發黑已明顯死亡，隨後員警透過查訪周遭住戶與家屬到場指認，終於確認男子為一名36歲的黃姓通緝犯，且他的租屋處就在遺體發現地點約60公尺遠外的某住宅。
據悉，路竹分駐所員警曾在6月29日下午4點20分左右因民眾報案，到路竹區中山、國昌路口某住宅前了解車輛違停的狀況，這時有3人見到警方到場竟拔腿就跑，警方當場攔獲一名39歲的李姓男子，其他兩人則逃離現場，警方將人帶回派出所，發現李男是名毒品、竊盜通緝犯，但李男面對警方詢問，仍堅不透漏另兩人的行蹤，直到昨日發現黃男的遺體。
經警方了解，這3人平常以打零工維生，同住在租屋處，而警方在6月29日處理車輛違停案件處就是3人的租屋處，依地緣及現場勘察，警方研判死者可能就是當日逃逸兩名男子其中一人，鑑識人員到場勘察、採證，並循線至附近的鐵皮屋頂查看。
鑑識人員在發現案發地點附近的鐵皮屋頂上發現有腳印，且行進方向與墜落死亡地點吻合，研判死者是失足墜落，後續將報請檢察官相驗；因正值疫情期間，有民眾看到有大批警察和救護車到場，將現場照片PO上網路，一度引起網友恐慌，擔心是不是又出現確診，路竹分駐所所長陳育民今日指出，這起案件為單純意外事件，與疫情無關，請民眾不用恐慌。