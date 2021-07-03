金正恩懲處高官防疫不力　傳涉及軍人走私

（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）北韓官媒日前報導，領導人金正恩以防疫不力導致「嚴重事件」為由懲處數名高層官員，消息人士今天指出，這次懲處可能與北韓軍人參與中國邊境走私有關。
南韓媒體朝鮮日報今天引述消息人士說法報導，北韓從去年1月底為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）封鎖邊境，在物資缺乏狀況下，原本應監控邊境封鎖狀況的北韓軍人與中國邊境參與走私活動的狀況愈見增加，可能就是金正恩所指的「嚴重事件」。
北韓中央通信社（KCNA）6月30日的報導只說懲處的理由是勞動黨高層官員進行防疫工作不力，導致危及國家和人民安全的「嚴重事件」，但未說明確切事件細節。
消息人士指出，北韓軍人收受賄賂協助或參與走私的非法行為，造成多名軍方高層官員受牽連，包括去年被封為人民軍元帥的李炳哲和朴正天。
也有消息推測，可能是軍糧運送分配過程發生問題，或是部分防疫物資遭侵吞。
北韓長時間封鎖邊境，使境內原就不寬裕的經濟及糧食狀況更加惡化。金正恩6月在勞動黨中央委員會全體會議上坦言，受去年颱風影響，北韓糧食狀況緊張。
北韓勞動新聞今天以「為糧食鬥爭就是為祖國鬥爭」為題，強調確保糧食充足的重要性，「米要夠多，才能維持自尊與自立」。（編輯：馮昭）1100703