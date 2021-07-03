醫護防疫工作量超負荷　醫行盟籲善待醫護

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醫行盟也提出3項要求，一、建立護理後備人員完善制度，維持前線的人力量能；二、降低單次支援時數，避免醫護人員超負荷；三、徹底檢討醫護人員待遇及工作環境，「不要再讓醫護人員永遠都在共體時艱」。
「這波疫情燒多久，醫護就已經辛苦多久」，台灣基進組織部主任李雨蓁指出，短期之內請醫療人員共體時艱，大家或許能夠體諒，然而一直以來醫院的情況都是臨床人力不足，醫護過勞時有所聞，長期而言，繼續用醫護的身體健康與勞動權利換取醫療能量，並非長久之計。
李雨蓁呼籲，高雄「改善醫護也要緊緊緊」市長是醫界出身，相信可以理解這段期間醫護的辛苦，儘管高雄市政府防疫出色，但必須認真思考「善待醫療人員」的重要，誠如本次疫情，許多城市相互學習彼此的經驗，讓防疫工作更為流暢，高雄除了防疫經驗，也可以給全台灣一個每位辛苦的醫護人員，一個應得待遇的好示範。
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