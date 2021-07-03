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醫護防疫工作量超負荷　醫行盟籲善待醫護

▲莫德納疫苗打氣踴躍，高雄昨（2）日1天實際接種數就高達 34,298人。（圖／高雄市政府提供）
▲莫德納疫苗打氣踴躍，高雄昨（2）日1天實際接種數就高達 34,298人。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-03 12:58:44｜2021-07-03 13:01:01

防疫期間醫護工作量大增，而這一波莫德納疫苗中央配送到各縣市後，於昨（2）日正式開打，民眾施打踴躍，光是高雄昨日1天實際接種數就高達 34,298人，台灣醫事行動聯盟指出，近日收到許多調派現場支援的高雄醫護反應工作負荷過大，應建立護理後備人員完善制度，維持前線的人力量能，「不要再讓醫護人員永遠都在共體時艱」。

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醫行盟指出，聯盟接收到許多調派現場支援的高雄醫護反應工作負荷過大，像是支援的時數過長、無法報加班、支援期間沒有妥善的地方可以用餐等問題，甚至戶外站的醫護人員，因為天氣炎熱加上穿著防護裝備，導致有人出現熱衰竭（中暑）的狀況，長期下來恐怕會造成更多的問題。

醫行盟也提出3項要求，一、建立護理後備人員完善制度，維持前線的人力量能；二、降低單次支援時數，避免醫護人員超負荷；三、徹底檢討醫護人員待遇及工作環境，「不要再讓醫護人員永遠都在共體時艱」。

▲台灣醫事行動聯盟提出3項要求，希望「不要再讓醫護人員永遠都在共體時艱」。（圖／台灣醫事行動聯盟提供）
▲台灣醫事行動聯盟提出3項要求，希望「不要再讓醫護人員永遠都在共體時艱」。（圖／台灣醫事行動聯盟提供）
「這波疫情燒多久，醫護就已經辛苦多久」，台灣基進組織部主任李雨蓁指出，短期之內請醫療人員共體時艱，大家或許能夠體諒，然而一直以來醫院的情況都是臨床人力不足，醫護過勞時有所聞，長期而言，繼續用醫護的身體健康與勞動權利換取醫療能量，並非長久之計。

李雨蓁呼籲，高雄「改善醫護也要緊緊緊」市長是醫界出身，相信可以理解這段期間醫護的辛苦，儘管高雄市政府防疫出色，但必須認真思考「善待醫療人員」的重要，誠如本次疫情，許多城市相互學習彼此的經驗，讓防疫工作更為流暢，高雄除了防疫經驗，也可以給全台灣一個每位辛苦的醫護人員，一個應得待遇的好示範。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
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